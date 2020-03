Obtenez AirPods 2 pour 129 $ ou AirPods Pro avant qu’ils ne se vendent ce week-end – .

Les stocks d’AirPods Pro et d’AirPods 2 vont et viennent hebdomadairement sur Amazon récemment, mais il est probable que les délais de livraison commenceront bientôt à diminuer, car Amazon se détourne temporairement des produits non essentiels.

À l’heure actuelle, cependant, les trois modèles AirPod d’Apple sont en stock et expédiés immédiatement sur Amazon, ce qui signifie que de nouvelles commandes arrivent en quelques jours.

Alors que les AirPods Pro sont actuellement disponibles au prix de détail complet, les AirPods 2 sont réduits au prix le plus bas d’Amazon, correspondant à sa grande vente lors du Black Friday de l’année dernière.

Les choses semblent assez sombres en ce moment. La nouvelle pandémie de coronavirus est sur le point de déborder ici aux États-Unis, et il semble tout à fait improbable que notre système de santé au maximum soit équipé pour y faire face. Pendant ce temps, le président parle de la réouverture des entreprises d’ici Pâques tandis que la ville de New York enquête sur la location de camions réfrigérés car il y a des craintes que nous n’ayons plus de place dans les morgues. C’est une période terrifiante et il semble que les choses ne feront qu’empirer, nous avons donc tous besoin de bonnes nouvelles. Espérons que la nouvelle que les AirPods soient de retour en stock sur Amazon avec une remise importante est suffisante pour vous distraire et vous faire sourire, ne serait-ce qu’un instant.

Les AirPods Pro et les deux modèles d’AirPods 2 d’Apple dérivent en rupture de stock depuis un certain temps maintenant, et les prix ont également fluctué. Maintenant qu’Amazon réduit les livraisons de produits non essentiels pour libérer de la capacité pour l’essentiel, il est tout à fait possible que l’inventaire actuel des AirPods soit la fin de la route pendant un certain temps.

Dans cet esprit, tous ceux qui cherchent à mettre la main sur les écouteurs antibruit sans fil les plus populaires au monde seront heureux d’apprendre que les AirPods Pro sont de retour en stock et expédiés immédiatement. Ils sont répertoriés au prix fort en ce moment, mais ils en valent la peine s’ils vous aident à passer le temps plus facilement pendant le verrouillage du coronavirus.

En passant, les écouteurs Sony WF1000XM3 ANC sont une alternative fantastique qui offre une qualité sonore et une suppression du bruit encore meilleures. Ils sont également en stock et font leurs achats sur Amazon, et ils sont en vente au prix réduit du Black Friday.

En parlant de réductions du Black Friday, les Apple AirPods 2 d’entrée de gamme très populaires sont de retour au prix le plus bas de tous les temps qui est apparu avant les vacances de l’année dernière. À 129 $ au lieu de 159 $, c’est un accord imbattable. Si vous souhaitez également prendre en charge le chargement sans fil, vous pouvez également économiser 30 $ sur les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil si vous vous dépêchez. Les deux modèles sont en stock et expédiés maintenant, mais cela ne sera probablement pas le cas pour longtemps.

