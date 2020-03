Obtenez de grandes remises sur ces applications de fitness qui peuvent vous aider à rester actif et en bonne santé à la maison

L’exercice est quelque chose dont nous avons tous besoin, mais aussi quelque chose que la plupart d’entre nous redoutons. Mais briser la sueur est essentiel pour stimuler notre système immunitaire, dont nous avons tous besoin – surtout maintenant. Mais comme la plupart des gymnases à travers le pays sont temporairement fermés, nous n’avons pas d’autre choix que de transformer nos maisons en centres de fitness de fortune.

Si vous ne souhaitez pas vous fier à la vie Instagram gratuite de votre entraîneur pour vos entraînements, vous pouvez obtenir votre correctif de fitness avec ces applications:

iBodyFit Premium Diet & Workout Plan: abonnement à vie

Classé n ° 1 dans le fitness en ligne par TopTenReviews.com, le plan premium iBodyFit vous offre plus de 400 programmes d’entraînement en ligne, tous conçus pour vous aider à vous mettre en forme où que vous soyez. Si vous êtes axé sur les objectifs, vous pouvez choisir entre le plan d’entraînement Fat Burner de 4 semaines, le plan Toner musculaire 8 semaines et le plan Shredder Beach Bod 12 semaines. Et pour compléter les séances d’entraînement, vous avez également accès à des régimes personnalisés et à des listes d’épicerie afin que vous puissiez aussi mieux manger. En plus de tout cela, vous obtenez également un soutien quotidien et les commentaires des formateurs. Obtenez un abonnement à vie en vente pour 49,99 $.

Le pack complet de certification des entraîneurs de fitness: débutant à avancé

Maintenant, si vous êtes déjà un passionné de fitness mais que vous souhaitez devenir entraîneur dans l’ère post-corona, ce pack d’entraînement vous montrera les cordes. Du coaching de perte de poids au coaching de santé et de bien-être en passant par l’entraînement de fitness, il a toutes les ressources dont vous avez besoin pour construire une carrière en aidant les gens à améliorer leur vie. Il y a même un cours de marketing numérique inclus, qui vous aide à commercialiser votre entreprise de fitness après avoir obtenu votre certification. Obtenez le forfait en vente aujourd’hui pour 29 $.

Projet HASIKO Programme de bien-être corporel total de 28 jours: accès à vie

Vous voulez retrouver votre zen? Le projet HASIKO est un programme de bien-être corporel total de 28 jours qui vous permet de devenir votre meilleur soi. Sur 4 semaines, il propose des séances matinales de 60 minutes qui intègrent le meilleur du pilates, du yoga et de la méditation, afin que vous puissiez commencer votre journée avec des niveaux d’énergie améliorés et vous sentir résilient au stress. Avec une pratique continue, attendez-vous à avoir une humeur plus lumineuse, une meilleure santé et une relation plus forte avec vous-même. Prenez-le en vente pour 39 $.

Entraînements débutants et avancés TMAC FITNESS: abonnement à vie

Maintenant, si vous travaillez à domicile et que vous ne trouvez pas le temps de vous entrainer complètement entre votre typhon de réunions Zoom, TMAC FITNESS propose des séances d’entraînement corporelles sans équipement de 20 minutes pour s’adapter à votre horaire chargé. Chacun se termine par une brève méditation, vous permettant de retourner au travail en vous sentant revitalisé. Il propose également des suggestions de recettes hebdomadaires et des vidéos de yoga que vous pouvez faire lorsque vous avez du temps libre. Il est en vente maintenant pour seulement 214 $.

Crush Fit: ensemble de programme de remise en forme ultime

Idéal pour les personnes les plus intenses, Crush Fit comprend quatre programmes interactifs de 60 jours en 3 phases qui vous aident à développer la masse musculaire maigre et à gagner en force, ainsi qu’à brûler les graisses et à durcir. La plupart des séances d’entraînement ont du punch, alors préparez-vous à transpirer. Il y a même un programme conçu pour développer votre butin, parfait pour ceux qui aiment mettre le twerk supplémentaire. Sans jeu de mots. Obtenez le forfait en vente pour 39 $.

Live Streaming Fitness: abonnement à vie

Si vous manquez le sentiment d’être dans une classe en direct, Live Streaming Fitness offre une excellente alternative. Vous bénéficierez d’un streaming en direct quotidien et de cours de fitness à la demande qui vont du yoga, du cardio, de la musculation et des entraînements spécialisés. De plus, vous obtenez également des cours de cuisine et de nutrition qui peuvent vous aider à préparer de meilleurs repas, ainsi qu’un accès à des nutritionnistes certifiés qui peuvent dispenser des conseils sur la nourriture, les plans de repas et la perte de poids. Un abonnement à vie est en vente maintenant pour 79 $.