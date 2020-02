Obtenez de nouveaux écouteurs antibruit avec une autonomie de 40 heures pour 37 $ – .

Écoutez, si vous êtes chargé et que vous avez une tonne d’argent à dépenser, il ne fait aucun doute que vous devriez sauter sur la grande vente d’Amazon qui réduit le casque sans fil antibruit sans fil Sony WH1000XM3 à 350 $ à 298 $. Cela correspond au prix du Black Friday sur les meilleurs écouteurs ANC de l’industrie, haut la main. Mais si vous n’êtes pas fait d’argent et que vous cherchez des écouteurs ANC sans fil qui sont scandaleusement bons à un prix bas, vous devez absolument consulter le tout nouveau casque sans fil à annulation active du bruit TaoTronics TT-BH085. Ces nouvelles boîtes antibruit offrent une qualité sonore exceptionnelle, une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue que les écouteurs Sony et une technologie d’annulation du bruit étonnamment bonne. Voici la meilleure partie: utilisez notre code de coupon exclusif BGRTT085 avant la fin de la journée de demain, et vous ne paierez que 36,99 $ au lieu de 300 $ pour les écouteurs Sony!

Voici quelques informations clés de la page du produit:

Technologie avancée de réduction active du bruit: les écouteurs Bluetooth TaoTronics sont livrés avec une fonction professionnelle de suppression active du bruit vous permettant de vous immerger dans le monde de la musique sans bruit, peu importe que vous soyez dans une rue bruyante, un métro ou un bus très fréquenté, une cabine de vol avec un moteur rugissant.

Son audio Hi-Fi et basses profondes: casque sans fil TaoTronics équipé de pilotes 40 mm et du codec aptX, qui offre un son puissant et une musique riche avec un retard audio moindre. La mise à niveau de la technologie Bluetooth 5.0 offre une connexion ultra-rapide et pratiquement incassable.

Temps de lecture de 40 heures et charge rapide incroyable: branchez-le pendant seulement 5 minutes avec un connecteur USB-C et obtenez 2 heures de lecture; seulement 45 minutes de charge pour une durée de lecture ultra longue jusqu’à 40 heures. Remarque: désactivez ANC pour éviter la consommation d’énergie si les écouteurs ne sont pas utilisés.

Confort personnalisable et ultra-léger: bandeau réglable et oreillettes rotatives à 90 °, coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme douce avec sur-oreillettes pour couvrir complètement vos oreilles et réduire la pression sur vos oreilles, tandis que le casque lui-même ne pèse que 7,8 oz (220g) pour une utilisation longue durée.

Appels clairs et sans tracas: le microphone à réduction de bruit cVc 8.0 pour les appels mains libres signifie que vous pouvez être entendu clairement sur le téléphone, ce qui vous permet de profiter du mode sans fil ou filaire, quel que soit le niveau de bruit de fond en fonction de vos besoins.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.