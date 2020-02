Obtenez des certifications de réseau et de sécurité Microsoft pour seulement 15 $

De la science à la technologie, les industries d’aujourd’hui cherchent toujours à embaucher des professionnels de l’informatique pour gérer et protéger leur actif le plus précieux: les données. Beaucoup des meilleures entreprises là-bas dépensent beaucoup d’argent pour spécialistes réseau et sécurité.

Si vous souhaitez participer à l’action, ne cherchez pas plus loin que le pack de certification Microsoft Network and Security Fundamentals. Il contient deux kits d’apprentissage et est adapté à tous les niveaux d’expérience. Non seulement il vous formera sur les éléments essentiels de l’architecture de Microsoft, mais il vous permettra également entièrement préparé pour les examens de certification.

Les principes de base du réseau Microsoft MTA vous expliquent comment implémenter et gérer un système de réseau Microsoft. Vous comprendrez le fonctionnement des réseaux informatiques, des commutateurs et routeurs à l’adressage IP, la sécurité, etc.

Les principes de base de la sécurité MTA garantissent que vous aurez les connaissances et les outils prêt à combattre les pirates et voleurs de données. Les sujets traités incluent le chiffrement, les pare-feu, etc.

Les 31 heures combinées de formation sur le réseau et la sécurité de Microsoft sont vaut 100 $. À l’heure actuelle, cependant, vous pouvez tout obtenir pour seulement 14,99 $.

Ce bundle n’est plus proposé pendant plus longtemps, comme vous pouvez le voir sur la page des offres. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour le trouver.

