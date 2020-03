Obtenez deux Google Homes et un Nest Mini pour un prix incroyablement bas de 99 $ (148 $ de rabais)

La mise en quarantaine peut vous faire réaliser que vous manquez quelques enceintes intelligentes à la maison. Que vous souhaitiez mettre en place une nouvelle infrastructure ou étendre celle existante, cette offre insensée vous permet de saisir Trois haut-parleurs pour seulement 99 $. Le forfait comprend deux Google Homes, ainsi qu’un Nest Mini gratuit, qui coûterait généralement 247 $ lorsqu’il est vendu séparément.

Le forfait coûte en fait 159 $ et est actuellement livré avec un Nest Mini gratuit, mais le code promotionnel JYO2 vous donnera un rabais de 60 $ sur votre achat, ramenant le prix global à seulement 99 $ pour les trois haut-parleurs. En outre, BuyDig lance la dernière Nest Mini et non la Home Mini vieillissante, ce qui vous permet d’obtenir la toute dernière technologie. Malheureusement, vous ne pourrez pas choisir la couleur de vos enceintes, car vous ne les obtiendrez qu’en blanc et craie, mais cela ne devrait pas avoir d’importance si vous ne payez que 99 $ pour les trois.

Cliquez sur le lien ci-dessous et appliquez le code promo JYO2 tout en vérifiant pour profiter de la démarque.