Obtenez le jeu de boisson hilarant Buzzed pour seulement 17 $, aujourd'hui seulement – .

Si vous cherchez un jeu à boire hilarant à jouer le soir du Nouvel An 2019 ou tout autre soir, vraiment, Amazon organise une vente aujourd'hui sur un jeu que vous allez adorer. Il s'appelle Buzzed, et il peut être à vous pour seulement 16,99 $ jusqu'à la fin de la journée de vendredi. Vous pouvez jouer avec jusqu'à 20 personnes et nous pouvons garantir deux choses. Tout d'abord, nous vous garantissons que vous vous saoulerez. Deuxièmement, nous vous garantissons que vous allez apprendre des choses hilarantes et embarrassantes sur vos amis. Heureusement pour eux, vous ne vous en souviendrez probablement même pas le matin…

Voici les points forts de la page produit:

ADULTES UNIQUEMENT: Il s'agit d'un jeu à boire, conçu pour les 21 ans et plus. Buvez de façon responsable!

COMMENT JOUER: C'est simple – à tour de rôle piocher une carte du haut du jeu. Quand c'est votre tour, lisez la carte à haute voix et vous ou le groupe boirez en fonction de l'invite de la carte, selon ce que c'est. Faire mousser, rincer, répéter. Conçu pour 3 à 20 joueurs.

CONTENU INTÉRIEUR: 180 cartes, imprimées sur des cartes à jouer premium (épaisses avec finition brillante); emballé sous film rétractable dans une boîte personnalisée.

En achetant ce jeu, vous dégagez BUZZED de toute responsabilité liée à ou découlant de tout jeu, y compris de toute action, inaction ou utilisation du jeu par n'importe quel joueur, et vous et tous les joueurs libérez BUZZED de toute réclamation ou actions de toute nature résultant de tout jeu. Vous reconnaissez en outre que si vous consommez des boissons alcoolisées en jouant à ce jeu, vous êtes âgé d'au moins 21 ans et vous jouerez de manière responsable. La consommation d'alcool n'est pas requise.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

. (tagsToTranslate) offres .