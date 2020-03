Obtenez le Pixel 4 XL 128 Go pour un prix record de 750 $ (250 $ de rabais) sur Amazon

Malgré certaines imperfections que nous aimons traiter ici sur Android Police, le Google Pixel 4 XL est actuellement toujours parmi les meilleurs téléphones. Contrairement à la concurrence de Samsung and Co., il est garanti de recevoir trois ans de mises à jour logicielles, et il vient d’obtenir une pléthore de nouvelles capacités grâce à la dernière fonctionnalité Pixel. Si vous voulez vivre cette expérience, vous pouvez acheter la version déverrouillée du Pixel 4 XL optimisé avec 128 Go de stockage pour seulement 750 $ sur Amazon en ce moment – c’est 250 $ de réduction sur le PDSF et beaucoup moins cher que tout nouveau Téléphone Galaxy S20.

Permettez-moi de faire précéder cela de la mise en garde: seule la version noire du modèle est disponible à ce prix tandis que la version blanche coûte 975 $. Mais même si vous n’aimez pas cette couleur, vous pouvez toujours gifler une peau dessus ou l’utiliser dans un étui. Nous avons également vu précédemment les versions 64 Go des versions régulière et XL chuter à des prix encore plus bas, à 600 $ et 700 $, respectivement. Cependant, je ne recommanderais pas d’obtenir le Pixel normal en raison de problèmes de durée de vie de la batterie, et même si le 64 Go XL tombe à 700 $ dans un proche avenir, le modèle 750 $ 128 Go est toujours une affaire folle.

Comme il s’agit du prix le plus bas que nous ayons vu, vous devez vous décider rapidement et agir rapidement – l’inventaire pourrait s’épuiser rapidement.