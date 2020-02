Obtenez le Samsung Galaxy Note 9 de 512 Go pour seulement 636 $

Le Samsung Galaxy Note 9 est toujours un smartphone puissant, seulement marginalement derrière le Note 10 en termes de spécifications. Le modèle de plus grande capacité est proposé par Amazon dès maintenant pour 636 $, déverrouillé et prêt à rouler.

Étant donné que cela vous aurait fait perdre 1 250 $ de moins qu’il y a 18 mois, ce sont des économies. Le Note 10 n’a pas de variante de 512 Go, et ce modèle de Note 10 Plus a toujours un prix à quatre chiffres.

Le Note 9 dispose d’un bel écran Super AMOLED de 6,4 pouces et d’une énorme batterie de 4000 mAh. Il s’agit du modèle le plus puissant, avec 512 Go de stockage et 8 Go de RAM. Oh, et une prise casque!

Cette offre ne s’applique qu’à la variante Ocean Blue du téléphone. Il existe également des offres sur les deux autres couleurs, mais vous paieriez au moins 100 $ de plus, donc c’est probablement moins cher simplement pour acheter l’étui de votre choix.

Le prix de vente de 636,01 $ comprend les frais d’expédition. Il est également expédié et vendu par Amazon, il inclut donc le support produit Amazon.

Cette offre Amazon Choice peut prendre fin à tout moment, alors appuyez sur le widget ci-dessous pour le vérifier.

Samsung Galaxy Note 9 Factory Déverrouillé 512 Go de stockage et 8 Go de RAM

