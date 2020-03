Obtenez le Sony WH-1000XM3 en vente pour 72 $ de rabais

Amazon

Avec les écouteurs sans fil Sony WH-1000XM4 probablement au coin de la rue, leur prédécesseur voit un accord solide sur Amazon.

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter une paire de Sony WH-1000XM3 en vente pour 278 $, ce qui représente près de 72 $ de réduction sur le prix de détail. Nous avons déjà vu ces écouteurs chuter à ce niveau de prix auparavant, mais nous ne les avons jamais vus moins chers que cela.

Cela peut encore sembler beaucoup d’argent pour une paire d’écouteurs, mais vous obtenez certainement ce que vous payez avec le Sony WH-1000XM3. Il existe de nombreux écouteurs décents qui dépassent la barre des 100 $, mais aucun ne se compare vraiment à l’offre premium de Sony.

Lisez aussi: Les meilleurs écouteurs sans fil de 2020

Le Sony WH-1000XM3 offre certaines des meilleures suppressions de bruit actives sur le marché, ils arborent une qualité sonore haut de gamme, et ils ont une construction robuste et un design élégant. Les utilisations peuvent également s’attendre à une autonomie solide et à des performances Bluetooth fiables.

Les variantes de couleurs noir et argent sont disponibles à prix réduit, vous pouvez donc choisir celui qui vous convient le mieux. Malheureusement, nous ne savons pas combien de temps durera cette vente du Sony WH-1000XM3, alors vous feriez mieux de sauter dessus avant qu’il ne soit trop tard.

Sony WH-1000XM3

Le Sony WH-1000XM3 offre certaines des meilleures performances de suppression de bruit sur le marché des écouteurs ANC. Ces écouteurs ont peu de compromis et offrent une autonomie de batterie longue durée pour vous aider à traverser la plupart des vols internationaux. Peu importe vos besoins, vous aimerez forcément le WH-1000XM3.

Plus d’articles sur les écouteurs et les écouteurs