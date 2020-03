Obtenez le statut Gold Play Points jusqu’en 2021 lorsque vous mettez à niveau votre stockage Google One à 2 To

Le système de points de jeu de Google est destiné à vous faire dépenser sur tout et n’importe quoi dans le Play Store avec l’espoir qu’un cadeau de temps en temps vous maintiendra engagé et vous ouvrira à quelque chose de nouveau. Mais si vous payez déjà pour le stockage cloud de Google One, l’entreprise récompensera davantage votre achat avec une mise à niveau importante. Et si vous ne l’êtes pas, vous avez encore beaucoup de temps pour obtenir ce bonus.

Les membres de Google One qui dépensent 10 $ par mois pour 2 To d’espace de stockage dans le cloud reçoivent une notification indiquant qu’ils ont été automatiquement mis à niveau vers le niveau Gold – le troisième sur quatre possibles – pour gagner des Play Points.

Cela signifie que pour chaque dollar dépensé pour un achat sur le Play Store (applications, achats intégrés, musique, films, livres, etc.), ils gagnent 1,2 point. Ils obtiennent également de gros multiplicateurs pour l’achat de certains articles promotionnels au cours d’une semaine donnée ainsi qu’un prix hebdomadaire gratuit allant jusqu’à 200 points. À leur tour, ces points peuvent être convertis en crédit pour plus d’achats sur le Play Store ou convertis en espèces à des fins caritatives.

Toute personne qui souscrit au plan 2 To jusqu’au 30 novembre sera éligible au statut Gold dans la section Play Points de l’application Play Store d’ici le 31 décembre. Les membres pourront conserver le statut Gold jusqu’à la fin de 2021 tant qu’ils conservent également leur stockage cloud à ce niveau.

Google a enrichi l’adhésion à One avec des avantages tels que des remises sur les hôtels et des remises sur les achats Google Store.