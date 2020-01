Obtenez les certifications Huawei et MikroTik pour seulement 39 $

Si vous attendiez un possibilité de changement de carrière, le pack Huawei et MikroTik Certified Security Engineer pourrait être juste le ticket.

Alors que de plus en plus de nos vies sont hébergées en ligne, les entreprises recherchent des personnes intelligentes pour devenir ingénieurs sécurité. Les certifications HCIA-HNTD de Huawei et MTCSE de MikroTik sont de plus en plus recherchées, mais elles ne sont pas faciles à acquérir. Ce kit d’apprentissage adapté aux débutants couvre 36 heures de contenu pour vous aider à vous préparer aux deux examens.

Vous avez la liberté de choisir les modules que vous souhaitez compléter, et beaucoup incluent laboratoires pratiques. Vous pouvez apprendre à configurer un point d’accès sans fil MikroTik et maîtriser l’art de la programmation de routeurs. En plus de la configuration du routeur, les leçons Huawei vous guident à travers un Simulateur eNSP pour créer des topologies de réseau.

Les 10 modules inclus dans le pack Huawei et MikroTik Certified Security Engineer ont un valeur au détail combinée de 2 000 $. Cependant, vous pouvez économisez 98% dès maintenant et obtenez-les tous pour seulement 39 $. Si vous attendiez de passer à une carrière tournée vers l’avenir, voici votre chance.

L’accord n’est en vigueur que pour quelques jours de plus, alors en savoir plus sur l’ingénierie de la sécurité via le widget ci-dessous.

