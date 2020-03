Obtenez l’étui en tissu Pixel 3a de Google pour 20 $ (moitié de rabais), plus un protecteur d’écran premium gratuit

Les accessoires d’origine de Google se sont beaucoup améliorés au cours des dernières années, en particulier en ce qui concerne les étuis en tissu disponibles pour Pixels. Lorsque les étuis en tissu ont fait leurs débuts aux côtés du Pixel 2, ils sont rapidement devenus un favori parmi les propriétaires, et ils sont devenus un incontournable des lancements Pixel ultérieurs. Le seul vrai problème avec ces étuis est le prix: généralement 40 $, ce qui est beaucoup pour un étui de téléphone, et d’autant plus si vous en achetez un pour un Pixel 3a. Mais si vous agissez avant le 5 avril, vous pouvez en acheter un pour 20 $ et obtenir un protecteur d’écran gratuit.

Pour bénéficier de cette offre, vous devrez ajouter l’étui en tissu de votre choix à votre panier, ainsi que le protecteur d’écran InvisibleShield Glass Elite. Lors de votre départ, le coût du protecteur d’écran sera déduit, ce qui entraînera une économie totale de 60 $. C’est particulièrement important si l’on considère le bas prix du 3a lui-même. Si vous n’avez payé que 400 $ pour un téléphone, ou plus récemment aussi peu que 280 $, vous ne voudrez pas dépenser 80 $ pour un étui et un protecteur d’écran. Obtenir les deux pour 20 $ est une affaire incroyable et mérite d’être vérifiée.

Les trois couleurs sont actuellement en stock, mais ce ne sera probablement pas le cas pour longtemps, alors ne vous attardez pas si vous en voulez une.