Obtenez quatre ampoules couleur Philips Hue et un hub pour 120 $ aujourd’hui seulement

Vous cherchez à décorer votre maison de lumières intelligentes? Ou peut-être voulez-vous simplement rendre votre nouveau bureau à domicile un peu plus coloré? Quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez des lumières intelligentes, un pack de 4 de Philips Hue (plus le hub requis) ne coûte que 119,99 $ actuellement sur Woot d’Amazon.

Le pack en vente est rénové en usine, il devrait donc fonctionner comme le nouveau pack de 4 qui coûte actuellement 170 $ sur Amazon. Il comprend quatre ampoules intelligentes A19 (Gen 3), pouvant être contrôlées via l’application Hue, Google Assistant ou Alexa. Vous pourrez également ajouter plus de lumières plus tard si vous le souhaitez, car le pont Gen 2 Hue a une capacité supérieure à seulement quatre ampoules.

La vente se termine dans quelques heures, ou chaque fois que le stock est épuisé, alors saisissez-le pendant que vous le pouvez.