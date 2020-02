Obtenez trois caméras de sécurité TP-Link Kasa Spot pour seulement 90 $ (30 $ de rabais)

TP-Link fabrique certains des meilleurs produits de maison intelligente sous sa marque Kasa, y compris ses caméras d’intérieur «Spot». Maintenant, vous pouvez obtenir un pack de trois caméras Spot pour seulement 89,99 $, une réduction de 30 $ par rapport au prix habituel.

Ces caméras offrent une alimentation vidéo 1080p claire, un champ de vision de 130 degrés, une vision nocturne jusqu’à 20 pieds, une base rotative à 360 degrés, un son bidirectionnel et une intégration avec Google Assistant et Alexa. Il n’y a pas de détection de visage ou d’objet avancée, comme ce que vous obtiendriez avec les caméras Nest, mais vous pouvez toujours configurer des zones d’activité pour être averti quand quelque chose bouge.

Le principal problème ici est qu’un abonnement payant à Kasa Care est nécessaire pour stocker plus de quelques heures de séquences. L’option 4 $ / mois vous donne 14 jours d’historique, tandis que 7 $ / mois comprend 30 jours. Il n’y a pas non plus d’option pour enregistrer localement.