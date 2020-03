Obtenez un accès illimité pour apprendre à la maison avec plus de 1 000 cours sur StackSkills pour seulement 59 $

Bien que vous vous ennuyiez et que vous restiez coincé à l’intérieur au cours des prochaines semaines, il existe de nombreuses façons de mettre à profit votre temps libre supplémentaire. S’il y avait un sujet sur lequel vous vouliez en savoir plus, c’est maintenant l’un des meilleurs moments pour commencer.

Avec StackSkills Unlimited, vous pouvez obtenir un accès à vie à plus de 1000 cours que vous pourrez utiliser et apprendre à tout moment, et grâce à une vente à durée limitée dans notre magasin d’offres numériques, l’abonnement est réduit à seulement 59 $ maintenant. Cela vous permet d’économiser près de 250 $, bien qu’il ne reste pas beaucoup de temps car cet accord ne devrait durer que demain.

Apprenez n’importe où

StackSkills Unlimited

Un abonnement StackSkills Unlimited vous donne un accès à vie à plus de 1000 cours pour apprendre des sujets tels que le marketing, le développement Web, la conception graphique, la finance et bien plus encore pour un seul prix bas. De nouveaux cours sont également ajoutés régulièrement.

59,00 $ 299,99 $ 241 $ de rabais

StackSkills vous aidera à maîtriser certaines des compétences les plus demandées que vous pourriez avoir ces jours-ci. Cela sera extrêmement utile une fois qu’il sera sûr de retourner dans le monde, et vous pourrez même en utiliser pendant que vous êtes coincé à la maison. StackSkills peut vous enseigner des compétences importantes en informatique, en conception graphique, en finances, en affaires, en marketing, en conception de sites Web, et bien plus encore, et tout ce dont vous avez vraiment besoin pour commencer est l’accès à Internet. Le site facilite le suivi de vos progrès et, mieux encore, de nouveaux cours sont ajoutés de manière cohérente afin que vous ne manquiez jamais de nouveau matériel à apprendre. StackSkills fournit même des certifications de cours pour certains cours.

Une autre fonctionnalité impressionnante de StackSkills est sa capacité à être utilisée sur un ordinateur de bureau ou sur votre téléphone mobile. Cela signifie qu’il n’y a vraiment aucune excuse pour ne pas apprendre pendant votre temps libre, car vous pourrez emmener StackSkills avec vous pratiquement partout où vous allez.

Si vous êtes curieux de voir une liste complète des cours de StackSkills Unlimited avant de vous inscrire, assurez-vous de consulter cette liste de cours pour un guide complet.