Obtenez un Apple Pencil 2 pour votre nouvel iPad Pro au meilleur prix de son histoire – .

130 $, c'est beaucoup d'argent à dépenser pour un Apple Pencil 2 alors que vous avez déjà dépensé des centaines, voire plus de 1 000 $, sur un nouvel iPad Pro. Bien sûr, si vous venez de recevoir un iPad Pro pour Noël ou Hanoukka, c'est une toute autre histoire. Les packs Apple Pencil 2 contiennent des fonctionnalités que vous ne trouverez dans aucun autre stylet, ce qui en fait un ajout génial pour tout utilisateur d'iPad Pro et vaut bien le prix de 130 $. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant, et vous pouvez en acheter un pour un prix record de seulement 99 $!

Voici le scoop de la page produit:

Le crayon Apple présente la précision, la réactivité et la fluidité naturelle d'un instrument d'écriture traditionnel et la polyvalence pour devenir bien plus.

Avec Apple Pencil, vous pouvez transformer l'iPad en bloc-notes, en toile ou à peu près tout ce que vous pouvez imaginer.

Compatible avec iPad Pro 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces (3e génération).

Le crayon Apple est conçu pour être un outil naturel encore plus confortable à utiliser. La conception transparente – pas de connecteurs ou de pièces mobiles – facilite le stockage

