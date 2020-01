Obtenez un chargeur portable 5000 mAh avec écouteurs Bluetooth intégrés pour 33 $ – .

Vous n’avez probablement jamais rien vu de semblable aux écouteurs Bluetooth HolyHigh avec une banque d’alimentation de 5000 mAh, qui combine deux appareils populaires différents en un seul gadget. Tout d’abord, vous obtenez un chargeur portable de 5000 mAh qui peut alimenter votre iPhone, votre téléphone Android, vos tablettes, vos liseuses électroniques ou tout ce qui doit être rechargé en déplacement. Deuxièmement, il existe également de véritables écouteurs sans fil intégrés qui restent toujours complètement chargés et sortent chaque fois que vous souhaitez écouter de la musique. C’est un appareil fantastique, et il est censé être en vente en ce moment pour 38,49 $ au lieu de 55 $ avec le code promo TYDZD2RD. Quelqu’un a fait une erreur cependant, et il y a un coupon supplémentaire de 5 $ sur la page du produit – cela signifie que si vous vous dépêchez avant que quelqu’un ne réalise l’erreur et la corrige, vous pouvez accrocher cet appareil génial pour seulement 33,49 $! Bien sûr, même si vous manquez le coupon supplémentaire, 38 $ et le changement sont toujours un excellent prix pour cet appareil combo.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

【Combinaison de commodité et de praticité】 Vous obtiendrez non seulement des écouteurs Bluetooth, mais également une banque d’alimentation sans fil de 5000 mAh. Vous pouvez recharger vos écouteurs et plusieurs téléphones intelligents en même temps (en mode de charge filaire ou sans fil). Emportez cet étui de charge avec vous et chargez tous vos écouteurs et appareils!

【Jusqu’à 240H de temps de lecture】 Une fois complètement chargés, ces écouteurs sans fil peuvent être utilisés pendant 5-6 heures. Avec ce boîtier de charge 5000mAh, le temps de jeu total peut atteindre jusqu’à 240 heures, plus besoin de vous soucier de la batterie faible de vos écouteurs et téléphones portables. Profitez de la musique et du divertissement sans interruption maintenant!

Modes Modes de charge rapide sans fil et filaire】 Que vos appareils aient ou non une fonction de charge sans fil, vous pouvez toujours profiter de la batterie maximale de 5000 mAh. Mode de charge sans fil: placez simplement votre appareil (avec fonction de charge sans fil) sur le boîtier et profitez de la charge sans fil rapide de 5 W. Mode de charge filaire: avec un Type-C et un port de charge USB, il convient à tous les types de téléphones portables et de câbles de charge.

【Confortable et pratique】 La conception profilée sans bords vous offre une expérience sûre et confortable. Grâce au système de commande tactile sensible, vous pouvez profiter d’une utilisation facile et pratique en quelques clics sur les écouteurs. Et selon la tradition, nous proposons trois paires d’embouts d’oreille de tailles différentes dans l’emballage pour vous assurer que les écouteurs s’adaptent à vos canaux auditifs pour éviter toute douleur lors d’une utilisation prolongée.

【Plus comme une œuvre d’art】 Avec les efforts consacrés par le concepteur, ces écouteurs Bluetooth sont livrés avec une couleur noir ivoire, une surface de peinture pour piano et une conception de ligne ondulée spéciale. Le look unique et le toucher parfait vous permettent de vous démarquer de la foule dès le début. C’est plus comme une œuvre d’art, mais plus qu’une œuvre d’art.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.