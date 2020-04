Obtenez un deuxième numéro privé pour seulement 25 $ (83% de rabais)

Que vous vous inscriviez à un service ou effectuiez un achat en ligne, il vous est souvent demandé de fournir un numéro de téléphone. Mais donner votre numéro fait de vous une proie facile escrocs et télévendeurs cherche à vous bombarder avec des appels téléphoniques et des SMS illicites. Cela peut être très ennuyeux.

Heureusement, vous pouvez protéger votre vie privée pour seulement 25 $ avec une ligne téléphonique privée silencieuse. De la même manière que vous avez une adresse e-mail jetable pour les inscriptions, avoir un deuxième numéro de téléphone peut être très utile.

L’application Hushed, c’est comme avoir un deuxième téléphone mais sans tracas ni coût. Vous obtenez tous les mêmes avantages d’avoir un téléphone de rechange avec un nouveau numéro. Il s’agit notamment des appels Wi-Fi, des messages vocaux personnalisables et du transfert d’appel.

Vous pouvez acheter et vendre des articles sur Craigslist, postuler à des applications de rencontres ou échanger des numéros de téléphone avec des inconnus sans vous soucier de votre vie privée.

Le plan est un abonnement à vie à Hushed, qui comprend une combinaison de 6000 textes ou 1000 minutes de crédit par an. La licence et le crédit sont automatiquement renouvelés à la fin de chaque année, sans frais supplémentaires pour vous. Vous pouvez également choisir parmi des centaines d’indicatifs régionaux aux États-Unis et au Canada. Il y a même un plan britannique si vous êtes de l’autre côté de l’étang.

Le plan H 150 $ a un Baisse de prix de 83% lors de cette promotion. Tech Deals l’a proposé pour seulement 25 $ et il existe également des offres intéressantes sur des plans à trois ou cinq lignes.

