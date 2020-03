Obtenez un Galaxy S10 de 512 Go pour seulement 700 $ sur Amazon, son prix le plus bas à ce jour

La série Galaxy S20 est enfin disponible, mais étant donné le prix de 1000 $ pour le modèle de base, ce n’est certainement pas un bon choix pour tout le monde. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas à l’aise de dépenser autant sur un téléphone, Samsung garde la série S10 et baisse les prix en cours de route. Vous pouvez maintenant obtenir le Galaxy S10 de 512 Go pour seulement 699,99 $ sur Amazon, qui est le prix enregistré le plus bas à ce jour pour ce modèle.

Le modèle en vente propose un processeur Snapdragon 855, un écran Quad HD AMOLED de 6,1 pouces, 512 Go de stockage, 8 Go de RAM et une batterie de 3400 mAh. Il y a trois caméras arrière: un capteur primaire 12MP, un objectif ultra large 16MP et une caméra zoom 12MP 2x. La caméra frontale unique est de 10MP. Il y a même une prise casque!

Tout téléphone de la série S10 est toujours un bon achat pour 2020, en particulier à ces prix réduits. Nous avons une liste complète de raisons pour obtenir un appareil S10 sur un téléphone S20 ici, si vous êtes intéressé.

Le modèle vendu sur Amazon est la variante déverrouillée aux États-Unis, il est donc sans bloatware, est livré avec une garantie complète et est entièrement compatible avec tous les transporteurs américains – quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment dire pour les variantes internationales moins chères qui apparaissent sur eBay .