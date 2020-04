Obtenez un Galaxy S10e débloqué pour 450 $ (150 $ de rabais) avec notre code promotionnel exclusif

Le nouveau coronavirus est tombé comme une tonne de briques sur la main-d’œuvre mondiale. Et avec toutes les précautions et les ordres en place pour fermer la société telle que nous la connaissons, avoir un smartphone pour faire avancer les choses est plus essentiel que jamais. Donc, si vous voulez quelque chose qui fera bien le travail pendant longtemps, à bas prix, alors nous avons une offre exclusive pour vous: un Galaxy S10e pour 150 $ de réduction.

Le S10e était une option brillante l’année dernière à 750 $ pour les personnes qui voulaient toutes les fonctionnalités d’un téléphone auxquelles elles s’attendent: prise casque, capteur d’empreintes digitales capacitif, 128 Go de stockage intégré plus un slot microSD, résistance à l’eau et à la poussière IP68 , caméras décentes, les travaux. Le Snapdragon 855 est encore assez frais et puissant et 6 Go de RAM sont suffisants pour fonctionner.

Avec l’introduction de la série S20, Samsung a choisi de continuer à produire des appareils de la série S10 et de les vendre pour 150 $ de rabais. Cette décision ouvre la voie aux vendeurs pour offrir des prix encore plus bas pour un très bon téléphone.

Des vendeurs comme DailySteals, qui propose aujourd’hui de nouvelles unités en boîte ouverte pour 550 $ (soit 50 $ de réduction sur le PDSF réduit) aujourd’hui, ainsi qu’une garantie d’un an.

Android Police, cependant, aimerait faire beaucoup mieux. Entrez notre code promotionnel exclusif APSGLXY à la caisse et vous pouvez retirer 100 $ supplémentaires, ramenant le prix total à seulement 450 $ pour un tout nouveau Galaxy S10e. Vous pourrez utiliser ce téléphone déverrouillé sur n’importe quel réseau américain majeur, GSM ou CDMA. Cette offre est valable jusqu’à épuisement des stocks.

Avec tant de personnes devenant sous-employées ou sans emploi, nous aurons tous besoin de chaque petite pause que nous pourrons obtenir. Bonne chance là-bas.