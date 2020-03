Obtenez un Galaxy S20 double SIM pour 750 $, 250 $ de moins que le modèle américain

La série Galaxy S20 est assez chère, même le modèle le plus bas coûte 1000 $ aux États-Unis. Si vous n’êtes pas pointilleux sur la réception cellulaire, la double SIM S20 + ne coûte que 800 $ sur eBay, et maintenant la double SIM S20 est tombée à 749,99 $.

Ce modèle SM-G980F / DS est une version double SIM destinée aux marchés internationaux. Cela signifie qu’il a un processeur Exynos 990 au lieu d’un Snapdragon 865, ce qui signifie qu’il ne sera probablement pas compatible avec les réseaux 5G aux États-Unis. Il manque également une poignée de fréquences couramment utilisées par les réseaux américains (comme la bande 29/30 sur AT&T) et ne fonctionnera pas du tout sur Verizon, Sprint et d’autres opérateurs basés sur CDMA.

Outre les différences de connectivité, il s’agit du même S20 haut de gamme qui coûte généralement 1 000 $ aux États-Unis. Vous obtenez un grand écran de 6,2 pouces 1440×3200 avec prise en charge HDR10 + et 120 Hz, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage (extensible via microSD), trois caméras arrière, Bluetooth 5.0 et une batterie de 4000 mAh.