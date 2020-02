Obtenez un Samsung Galaxy S10 gratuitement avec un Sprint Flex Lease

Plan Picks est de retour avec la dernière édition d’un bail Flex Sprint. Vous avez probablement l’annonce du Samsung Galaxy S20 pour remercier celui-ci car vous pouvez maintenant saisir le Samsung Galaxy S10 gratuitement.

Super, non? Le nouveau téléphone brillant est annoncé et vous pouvez maintenant économiser gros sur le puissant Galaxy S10. Les détails de Flex Lease améliorent également tout cela.

Pourquoi louer un Galaxy S10?

Il est vrai que vous ne posséderez pas votre appareil avec un Flex Lease, mais vous pouvez toujours profiter de Galaxy Forever. Ainsi, non seulement vous économisez le prix de détail complet de 749 $, mais vous pouvez passer au plus récent Galaxy tous les 12 mois.

Maintenant, le téléphone est gratuit, mais ce n’est pas comme si vous pouviez quitter la boutique Sprint et ne plus jamais payer. Vous devez ajouter une nouvelle ligne de service et vous recevez le téléphone via des crédits de facture pendant la location. Fondamentalement, tout ce que vous payez est le coût de votre plan, mais sans plan, vous auriez juste un presse-papier coûteux.

De plus, vous verrez le coût mensuel initial de 31,25 $ sur votre première ou vos deux premières factures, mais les paiements de la facture le rembourseront intégralement après un maximum de deux cycles.

Mais attendez, il y a plus!

Si vous aimez la famille Samsung Galaxy S10, vous pouvez également économiser gros sur le reste des téléphones de la ligne. Maintenant, ils ne sont pas gratuits, mais cela vous donne le choix. Vous pouvez saisir le Samsung Galaxy S10 Plus avec 128 Go de stockage pour seulement 15 $ par mois. En outre, le Samsung Galaxy S10e ne coûte que 5 $ par mois avec 128 ou 256 Go.

Les mêmes règles s’appliquent pour l’ajout d’une nouvelle ligne de service et l’utilisation de Galaxy Forever. Vous pouvez consulter les détails et mettre à niveau les widgets ci-dessous.

0, 00 $

Samsung Galaxy S10 – 128 Go

Économisez 31,25 $

Achetez-le maintenant

5,00 $

Samsung Galaxy S10e – 128 ou 256 Go

Économisez 20,00 $

Achetez-le maintenant

15,00 $

Samsung Galaxy S10 Plus – 128 Go

Économisez 20,42 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.