Obtenez un Samsung Galaxy S20 gratuit (aucun échange requis!)

Dans le sillage de COVID-19, les ventes de smartphones chutent. Le seul avantage est que les transporteurs proposent de meilleures offres que jamais. Le Samsung Galaxy S20 commence à 1000 $ et monte à 1400 $ pour le Galaxy 20 Ultra. Cependant, il existe désormais un moyen d’en obtenir un gratuitement!

Sprint a les téléphones disponibles sur le programme Flex Lease. Si vous commandez un Galaxy S20 sur Flex Lease, vos paiements mensuels seront de 0 $. Au début du mois, cette transaction nécessitait un dispositif de reprise éligible, mais plus maintenant.

Les Galaxy S20 Plus et S20 Ultra sont également beaucoup moins chers. Le Galaxy S20 Plus n’est que de 8,33 $ par mois sur Flex Lease, et le S20 Ultra n’est que de 16,67 $ par mois.

En raison de la pandémie en cours, toutes les commandes bénéficieront également d’une livraison gratuite le lendemain et de frais d’activation supprimés.

Il existe également d’autres avantages, y compris le programme Galaxy Forever qui vous permet de passer au dernier appareil Galaxy après seulement 12 paiements mensuels, plutôt que les 18 mois standard auxquels vous vous inscrivez pour un crédit-bail flexible.

Vous payez le prix du bail Flex au complet au départ, mais récupérez le tout en crédit de facture. Nous vous invitons toujours à consulter les conditions générales par vous-même, mais cette offre est la vraie affaire.

