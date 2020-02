Obtenez un téléphone pour aussi peu que 52 $ sur Dailysteals

Les accidents arrivent tout le temps avec les téléphones. Ils tombent des tables, tombent dans les piscines et des tonnes d’autres problèmes inattendus. Cependant, les smartphones de remplacement peuvent être très chers. Vous pouvez économiser 8 $ de plus sur un téléphone remis à neuf de Dailysteals avec notre code promotionnel exclusif et être prêt pour tout accident qui pourrait survenir.

Ces téléphones Dailysteals peuvent également être des appareils réparables pour ceux qui ont un budget serré, ou un excellent premier téléphone pour vos enfants. De toute façon, ils n’ont pas besoin du dernier iPhone; diable, mon premier téléphone était un téléphone à clapet. Quoi qu’il en soit, vous pouvez choisir parmi six téléphones différents, dont le Nokia Lumia 900 pour seulement 52 $.

La partie la plus importante de cet accord est les économies. Les six téléphones sont disponibles pour moins de 100 $ avec le code promo. Le Moto G6 Play a même une batterie de 4000 mAh et une prise casque. Que demander de plus dans un téléphone à 92 $? Ces téléphones de Dailysteals sont également déverrouillés afin que vous puissiez les apporter à votre réseau préféré.

Offres téléphoniques Dailysteals (avec code):

Les téléphones à prix réduit sur Dailysteals ont des valeurs au détail allant de 200 $ à 300 $, mais vous pouvez en acheter un pour aussi peu que 52 $. Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo AACELL8 à la caisse pour les 8 $ supplémentaires.

Tous ces téléphones sont remis à neuf avec une garantie de 90 jours à l’exception du Nokia 3 qui est nouveau avec une garantie d’un an.

En savoir plus et acheter via les widgets ci-dessous.

Motorola Moto G6 Play

91, 99 $ Économisez 208, 00 $ Utilisez le code de l’offre: AACELL8

Acheter maintenant Nokia Lumia 900

51, 99 $ Économisez 148, 00 $ Utilisez le code de l’offre: AACELL8

Acheter maintenant Samsung Galaxy J3

61, 99 $ Économisez 238, 00 $ Utilisez le code de l’offre: AACELL8

Achetez-le maintenant

Ces offres ne vous conviennent-elles pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.