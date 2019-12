Obtenez un thermostat Nest pour seulement 129 $ de vente de fin d'année d'Amazon – .

Il ne fait aucun doute que le Nest Learning Thermostat à 250 $ est l'un des meilleurs thermostats intelligents du marché. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c'est que vous pouvez obtenir les mêmes fonctionnalités intelligentes dans l'autre thermostat Nest, et cela coûte tellement moins cher! Le thermostat intelligent Google Nest Thermostat E se vend normalement 170 $, mais il est actuellement en vente sur Amazon pour seulement 129 $. Vous obtenez toutes les mêmes fonctionnalités intelligentes avec un bel écran en verre dépoli que certains pourraient dire est encore plus élégant que le modèle plus cher.

Voici plus de la page du produit:

Écran givré: se fond dans l'arrière-plan et s'intègre dans n'importe quelle maison. La pompe à chaleur est avec chauffage d'appoint et d'urgence (O / B, AUX)

Télécommande: utilisez l'application Nest pour modifier la température de n'importe où – la plage, le bureau ou votre lit.

Fonctionnalités d'économie d'énergie: comme le Nest Learning Thermostat, le Nest Thermostat E peut vous aider à économiser dès le premier jour.

Fonction Chez moi / Absent: se baisse après votre départ afin de ne pas gaspiller d'énergie pour chauffer ou refroidir une maison vide.

Historique d'énergie: consultez l'application Nest pour voir combien d'énergie vous utilisez et pourquoi.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l'image: Nest

. (tagsToTranslate) offres .