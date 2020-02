Obtenez une barre de son Vizio la plus vendue pour seulement 70 $ aujourd’hui – .

Pourquoi les barres de son sont-elles si populaires? Il y a deux grandes raisons qui viennent immédiatement à l’esprit. Tout d’abord, les haut-parleurs qui viennent dans la plupart des téléviseurs semblent terribles, et personne ne veut ruiner la grande et belle image sur leur téléviseur à écran plat avec un son merdique. Deuxièmement, ils sont beaucoup plus abordables et beaucoup plus compacts que les systèmes de son surround traditionnels, de sorte qu’ils s’intègrent facilement dans presque toutes les configurations. Si vous êtes à la recherche d’une excellente barre de son compacte avec un son de qualité et un prix abordable, la barre de son Vizio SB2920-C6 de 29 pouces à 2,0 canaux est en vente aujourd’hui sur Amazon pour seulement 69,99 $. C’est un creux historique pour une barre de son avec des critiques stellaires, alors ne manquez pas ça!

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

95 dB de remplissage de la pièce, son cristallin avec moins de 1% de distorsion harmonique totale; Fréquence de la barre de son: 70 Hertz – 19 KHertz

La technologie Bluetooth intégrée vous permet de perdre les câbles et d’écouter votre musique d’un simple toucher du doigt

Mise à niveau facile qui améliore le son avec un punch puissant

Audio haut de gamme avec DTS Studio SoundTM, DTS Tru VolumeTM et DTS TruSurroundTM

Configuration facile: connectez la barre de son à votre téléviseur à l’aide de l’un des câbles inclus; Reportez-vous au manuel d’utilisation pour les étapes de dépannage.

