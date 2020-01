Obtenez une certification dans Salesforce: l’outil CRM de facto

Salesforce est le leader mondial de gestion de la relation client. C’est le moteur de nombreuses entreprises prospères, c’est pourquoi les experts certifiés de cet outil sont souvent payés salaires lucratifs.

Si vous voulez être un atout précieux pour de nombreuses industries, le pack Salesforce Certification Essentials vous fournira le savoir-faire. Non seulement cela vous entraînera à devenir un cerveau Salesforce, mais vous obtiendrez également entièrement préparé pour la certification.

Salesforce est un plate-forme commerciale basée sur le cloud. Il s’agit d’une interface utilisateur complète qui relie les ventes, le marketing, les services, le support client, etc. Tout employé peut interagir avec les clients directement depuis son appareil. Chaque aspect de l’entreprise devient plus rationalisé, efficace, et efficace.

Il y a une réelle pénurie de talents Salesforce sur le marché.

Une énorme liste de noms de famille a Salesforce au cœur de leur entreprise. Il s’agit notamment d’Unilever, du Financial Times, de Barclays, d’Electronic Arts et de Philips.

Compte tenu de l’utilisation généralisée de cette plate-forme, il est surprenant de constater que peu de personnes sont formées et certifiées pour l’utiliser. Il y a une réelle pénurie de talents Salesforce sur le marché, donc en devenant certifié, vous pouvez ouvrir des portes à de réelles opportunités.

La valeur au détail de 1 500 $ du pack Salesforce Certification Essentials pourrait être le prix demandé par l’entreprise, mais pour les prochains jours, vous pouvez économiser 97% et obtenez un accès d’un an pour seulement 39,99 $ chez Tech Deals.

