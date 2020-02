Obtenez une certification sur Google Cloud Platform pour seulement 15 $

Janvier semble toujours long, mais il a dû se sentir sans fin pour ceux qui sont coincés dans le mauvais travail. Si c’est vous, le monde passionnant du cloud computing pourrait être juste la chose pour raviver votre passion en 2020.

Google Cloud Platform est la réponse de Google aux services Web d’Amazon. C’est un suite de services de cloud computing, et c’est le premier outil pour de nombreuses applications d’apprentissage automatique haut de gamme. C’est parce que TensorFlow, qui est souvent utilisé dans technologie d’apprentissage en profondeur, provient également de Google.

Tout cela peut sembler un peu niche, mais TensorFlow est utilisé pour gérer les mégadonnées, où d’énormes sommes d’argent sont investies ces jours-ci. Sinon, comment les sociétés vont-elles traiter toutes les données qu’elles détiennent à notre sujet?

Si vous aimez travailler dans ce domaine, le guide complet de l’ingénieur de données Google et de l’architecte cloud est un excellent point de départ. Il suppose aucune connaissance préalable et contient 22 heures de didacticiels vidéo en ligne faciles à suivre.

Vous serez même parfaitement préparé pour l’ingénieur de données Google et l’architecte cloud examens de certification.

La formation Google Cloud en un coup d’œil:

Accédez à 166 conférences et 22 heures de contenu 24/7.Préparez-vous aux examens de certification Google Data Engineer et Cloud Architect.Découvrez AppEngine, Kubernetes et Compute Engine.Discutez des mégadonnées et de Hadoop géré avec Dataflow, BigQuery et plus encore.Découvrez comment fonctionnent les réseaux de neurones et l’apprentissage en profondeur.Comprendre les principes DevOps.

La formation est vaut près de 200 $, mais il est actuellement proposé par Tech Deals pour seulement 15 $. Plus de 2000 personnes se sont déjà inscrites, mais l’accord se termine bientôt.

