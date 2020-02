Obtenez une location de film gratuite en utilisant Apple Pay avec des camarades de poste

La toute dernière promotion d’Apple pour Apple Pay est arrivée. Si vous dépensez au moins 10 USD avec Postmates, vous pouvez obtenir une location de film gratuite via l’application Apple TV.

Promo Apple Pay

Postmates est une entreprise qui propose la livraison de nourriture, la livraison d’épicerie et même la livraison d’alcool. Pour profiter de cette promotion, utilisez simplement Apple Pay dans l’application Postmates pour effectuer un achat de 10 $ US ou plus. Ensuite, lorsque vous passez la commande, utilisez le code promo REGARDE MAINTENANT.

Vous obtiendrez un crédit de 5,99 USD pour acheter ou louer un film via Apple TV. La seule exigence est que vous utilisez iOS 12.3 ou une version ultérieure. L’offre est valable du 9 février au 11 février à 17h, heure du Pacifique.

