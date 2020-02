Obtenez une protection à vie sur jusqu’à 10 appareils avec FastestVPN

Nous aimons nos VPN ici sur Android Authority. Trouver le bon équilibre entre un bon rapport qualité-prix et de grandes fonctionnalités est notre objectif afin que vous ayez les meilleures opportunités de protection. Cette semaine, nous avons trouvé une offre exceptionnelle sur FastestVPN. Le super abordable 10 appareils plan sur Tech Deals vous donne la chance de obtenir une protection pour la vie.

FastestVPN a un nom ambitieux et des fonctionnalités solides. Au-delà de la vitesse, il se concentre sur fonctionnalités de blocage des publicités et puissantes capacités anti-malware pour vous garder en sécurité. Il dispose également d’une disponibilité de 99,99%, mais vous pouvez faire confiance au killswitch pour vous protéger en cas de problème avec votre connexion. FastestVPN dispose également d’un politique stricte de non-journalisation pour protéger vos informations.

Un VPN n’est aussi utile que le nombre de serveurs dont il dispose, et FastestVPN offre plus de 300 dans 31 pays. Vous pouvez accéder au contenu Netflix géo-restreint, utilisez Smart Connect pour trouver le serveur le plus rapide et un tunnel fractionné pour utiliser certaines applications sans protection.

La meilleure partie est que vous pouvez connecter dix appareils à la fois y compris Xbox, Linux, Roku et bien d’autres.

FastestVPN en un coup d’œil:

Serveurs optimisés P2PProtection contre les logiciels malveillantsKill switch InternetPolitique de non-journalisationTunneling divisé

Un abonnement à vie de 10 appareils à FastestVPN a un valeur au détail de 1200 $ mais vous pouvez économiser beaucoup sur les offres techniques dès maintenant. Vous pouvez saisir votre plan de protection pour seulement 34,99 $ et laisser les pirates informatiques et les voleurs d’identité potentiels dans la poussière.

Si vous souhaitez protéger moins d’appareils, vous pouvez vous inscrire à FastestVPN encore moins cher. Il y a cinq appareils et plans à deux appareils, à partir de 14,99 $ seulement.

Cet accord doit bientôt se terminer, donc cliquez sur le widget ci-dessous pour commencer à profiter de la vie VPN.

