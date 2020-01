Obtenez une PS4 Slim de 1 To et trois jeux pour 250 $ ou une PS4 Pro de 1 To pour 330 $ – .

Si vous voulez dépenser 600 $ plus 60 $ ou 70 $ par jeu plus tard cette année lors de la sortie de la PS5, soyez certainement notre invité. Si vous préférez économiser une tonne d’argent tout en ayant accès aux mêmes jeux, c’est aujourd’hui votre jour de chance. Amazon propose actuellement deux offres fantastiques qui vous offrent des consoles PlayStation 4 de 1 To aux meilleurs prix que nous avons vus depuis les vacances. La console PlayStation 4 Slim 1 To à 300 $ est tombée à seulement 249,99 $ avec trois jeux, ou vous pouvez passer à la console PlayStation 4 Pro 1 To pour seulement 329,99 $ au lieu de 400 $. Ce sont deux offres à durée limitée, alors prenez-en une pendant que vous le pouvez.

Ensemble console PlayStation 4 Slim 1 To

Uniquement sur Playstation PS4, le pack comprend une PS4 1 To noir de jais, une manette sans fil Dualshock4 assortie, God of war, le dernier des États-Unis remasterisé et Horizon Zero Dawn: jeux en édition complète.

C’est un nouveau départ pour Kratos. Avec son fils Atreus, il doit affronter la brutalité sauvage nordique et entreprendre un voyage personnel et dangereux.

Gagnant de plus de 200 prix du jeu de l’année, le dernier des États-Unis a été reconstruit pour le système PlayStation4. Comprend désormais des modèles de personnages de plus haute résolution, des ombres et un éclairage améliorés, en plus de plusieurs autres améliorations de gameplay.

Vivez l’aventure Horizon Zero Dawn complète. Explorez une version de la Terre habitée par des machines mystérieuses dans un nouveau jeu d’action / RPG en monde ouvert.

Console PlayStation 4 Pro 1 To

Rehaussez vos expériences. Enrichissez vos aventures. Laissez la PS4 Pro super chargée montrer la voie

4K TV Gaming: PS4 Pro transmet le gameplay à votre téléviseur 4K

Plus de puissance HD: activez le mode Boost pour donner accès aux jeux PS4 à la puissance accrue de PS4 Pro

Technologie HDR: avec un téléviseur HDR, les jeux PS4 compatibles affichent une gamme de couleurs incroyablement vibrante et réaliste

