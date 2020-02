Oculus acquiert Sanzaru Games, les développeurs d’Asgard’s Wrath

Facebook a acheté une autre société aujourd’hui dans le but d’étendre Oculus Studios. Facebook et Oculus font l’acquisition de Sanzaru Games, développeurs de titres VR tels que Asgard’s Wrath. Un communiqué de presse a déclaré que Sanzaru Games continuera à fonctionner comme il l’a été mais avec le soutien d’Oculus Studios et de sa société mère, Facebook.

Sanzaru est un développeur de jeux vétéran – ayant déjà expédié des titres sur plusieurs plates-formes – ainsi qu’un pionnier de la réalité virtuelle: ils ont créé quatre titres pour la plate-forme Oculus depuis 2016, lorsqu’ils ont été le premier développeur à s’associer à l’équipe d’Oculus Studios. . Ils abordent la conception de jeux avec trois piliers en tête: un excellent design, un bel art (y compris l’animation et l’audio) et une technologie forte. C’est cette base qui a permis à Sanzaru de construire un jeu aussi riche que la colère d’Asgard, et c’est une base solide sur laquelle ils continueront de s’appuyer pendant que nous poussons tous la VR en avant.

Cet achat intervient quelques mois seulement après que Facebook a acquis Beat Games, les développeurs du jeu à succès Beat Saber. Sanzaru Games possède trois bureaux différents aux États-Unis et au Canada. En plus de son expertise en réalité virtuelle, le studio a déjà travaillé dans le passé, en particulier pour Sony, en aidant avec des jeux comme The Sly Collection et God of War Collection, ainsi qu’en développant Sly Cooper: Thieves in Time pour la PlayStation 3.

