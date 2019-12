Oculus Quest: Tout ce que vous devez savoir!

Source: Android Central

L'Oculus Quest est un casque de réalité virtuelle entièrement sans fil. Il est unique en ce qu'il peut suivre vos mouvements dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de capteurs externes ou d'un PC connecté. Le résultat est une expérience VR libératrice dans laquelle vous pouvez balancer, esquiver, tourner et danser sans vous soucier de vous emmêler.

L'Oculus Quest est un excellent casque pour les nouveaux arrivants en VR, ainsi qu'un ajout bienvenu aux amateurs de VR à la recherche d'une configuration sans fil. Voici tout ce que vous devez savoir sur l'Oculus Quest.

VR sans attaches

Oculus Quest

Liberté de mouvement

L'Oculus Quest est un casque VR autonome. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un PC ou d'un téléphone pour l'utiliser, et vous n'avez pas à esquiver et à esquiver autour des fils. En conséquence, vous pouvez apporter la VR presque n'importe où et vous immerger dans le gameplay.

Consultez notre avis complet!

Source: Android Central

L'Oculus Quest est une expérience VR immersive et libératrice. Dans notre examen de l'Oculus Quest, nous avons dit qu'il «semblait que c'était comme ça que la réalité virtuelle devait toujours être». Le manque de capteurs ou de fils externes facilite le passage direct en VR et le partage avec vos amis.

Examen d'Oculus Quest: une expérience VR libératrice que vous pouvez emporter partout

Qu'est-ce que Oculus Quest?

L'Oculus Quest est un casque de réalité virtuelle entièrement sans fil. Il n'a pas besoin d'être attaché à un PC comme les autres casques VR puissants et ne nécessite pas de téléphone comme certains appareils VR mobiles. Il dispose de six degrés de liberté (6DoF), ce qui signifie qu'il peut suivre vos mouvements vers le haut, le bas, la gauche, la droite, vers l'avant et vers l'arrière. Il ne nécessite aucun capteur externe comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive d'origine. Au lieu de cela, il a des capteurs intégrés dans le casque. Il prend également en charge deux contrôleurs tactiles mis à jour, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour jouer à des titres de jeux populaires qui nécessitent deux mains, tels que Beat Sabre.

Le suivi spatial à partir du casque signifie que vous pouvez vous déplacer dans une configuration à l'échelle de la pièce comme vous le pouvez maintenant dans Rift, Vive ou Windows Mixed Reality. Une caméra dans chaque coin du casque (quatre au total) surveille l'espace et les contrôleurs de mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Le Quest utilise les mêmes optiques que le Go pour une résolution d'affichage de 1600 x 1400 pour chaque œil, mais ici, vous pourrez effectuer des ajustements d'espacement des lentilles à la volée. De plus, comme le Go, Quest possède un système audio intégré qui délivre un son 3D sans avoir besoin d'écouteurs volumineux. Une prise casque est incluse si vous souhaitez utiliser un matériel séparé, et la charge est gérée avec un port USB-C.

Tout le matériel nécessaire – y compris le processeur, la RAM, le stockage et la batterie rechargeable – est porté sur votre tête. Quant à un système d'exploitation, Quest fonctionne sur le système d'exploitation Oculus, une variante d'Android.

Où puis-je acheter une Oculus Quest?

Source: Android Central

L'Oculus Quest commence à 399 $ pour la version 64 Go. Il est disponible chez plusieurs grands détaillants, notamment Amazon, Best Buy et via le site Web Oculus. Si vous prévoyez de faire beaucoup de chargement latéral ou prévoyez de regarder beaucoup de contenu multimédia téléchargé, vous devriez envisager d'acheter la plus grande version de 128 Go pour 499 $.

Comment fonctionne le suivi Oculus Quest?

Source: Android Central

Oculus Insight, la nouvelle technologie de suivi d'Oculus, est capable de numériser tous les éléments de votre espace VR, y compris les sols, les plafonds, les murs, les tapis, l'art, les fenêtres et les rideaux, pour une représentation précise de votre place dans le monde réel. Il recherche les bords et les coins et d'autres caractéristiques distinctes, puis construit une carte 3D de l'espace de jeu et combine ces données avec les données du gyroscope et de l'accéléromètre pour donner la position du casque une fois toutes les millisecondes.

Le système Guardian est toujours là pour vous empêcher de vous cogner contre les murs et les meubles, et vous pourrez désormais enregistrer plusieurs pièces pour une configuration rapide. Par exemple, vous pouvez enregistrer votre espace de jeu VR standard et enregistrer le salon de votre ami lorsque vous visitez le Quest et que vous souhaitez configurer rapidement.

Puisqu'il n'y a pas de capteurs externes, l'espace de jeu pour Quest est potentiellement énorme, bien que des fonctionnalités telles que le suivi à l'échelle de l'arène viendront dans les futures mises à jour.

Facebook a déployé une mise à jour qui vous permet de désactiver le suivi Guardian. Bien qu'il puisse sembler étrange d'avoir la possibilité de désactiver l'une des meilleures fonctionnalités d'Oculus Quest, sa désactivation vous permet d'utiliser l'appareil de nouvelles façons. Avec Guardian Tracking désactivé, vous pouvez utiliser l'Oculus Quest dans l'obscurité et en position couchée. Il est également utile pour jouer aux jeux Oculus Go et Gear VR pris en charge.

Comment fonctionnent les contrôleurs Oculus Quest?

Source: Android Central

Parallèlement à un nouveau casque, Quest apporte de nouveaux contrôleurs de mouvement Touch qui sont également suivis par des capteurs dans le casque. Tout comme les autres contrôleurs Oculus Touch, les contrôleurs Quest ont un anneau couvert de lumières IR qui sont suivies. Ici, au lieu de faire face au bas comme sur le Touch actuel, les anneaux sont tournés vers le haut, ce qui les rend plus visibles pour les caméras du casque.

En plus de contrôler l'Oculus Quest avec ses contrôleurs tactiles, vous pouvez contrôler certains aspects de celui-ci avec le suivi manuel. Cette fonctionnalité n'a été déployée qu'en décembre 2019, mais elle a un énorme potentiel.

Comment configurer ma quête Oculus?

Source: Android Central

L'Oculus Quest est l'un des casques VR les plus faciles à configurer. Il ne nécessite aucun capteur externe ou PC pour fonctionner. Vous avez besoin d'un téléphone pour le processus de configuration initiale, mais après cela, le casque fonctionne de manière complètement indépendante. Lorsque vous configurez votre Oculus Quest pour la première fois, l'appareil vous guide tout au long du didacticiel pour vous connecter à vos comptes. Il vous familiarise également avec le système Oculus Guardian et les mouvements et gestes de base disponibles sur l'Oculus Quest.

Ai-je besoin d'équipement supplémentaire?

Source: Android Central

L'une des meilleures choses à propos de l'Oculus Quest est que vous n'avez pas besoin d'équipement supplémentaire pour l'utiliser. En plus d'avoir à remplacer les piles dans les contrôleurs tactiles, tout ce dont vous aurez besoin pour exécuter l'Oculus Quest est dans la boîte avec laquelle il est livré.

Bien que tout l'équipement requis soit dans la boîte, il existe des modules complémentaires et des accessoires utiles que vous pouvez utiliser pour améliorer l'expérience Oculus Quest. Un câble de charge magnétique facilite le chargement de votre casque et le rend plus sûr à utiliser lorsqu'il est branché car il réduit le risque d'endommager le casque.

L'accessoire qui entraînera le changement le plus important dans le gameplay et l'immersion est une bonne paire d'écouteurs. L'Oculus Quest a des haut-parleurs intégrés qui prennent en charge l'audio directionnel, mais si vous voulez vous immerger complètement, vous pouvez sauter sur certains écouteurs. N'oubliez pas que l'Oculus Quest ne prend pas officiellement en charge l'audio Bluetooth, vous aurez donc besoin d'un casque filaire.

À quels jeux puis-je jouer sur l'Oculus Quest?

Source: Android Central

Même si l'Oculus Quest n'est pas connecté à un PC, il peut toujours exécuter de nombreux jeux que les développeurs peuvent transférer depuis l'Oculus Rift. Les ports d'Oculus Quest des jeux Rift peuvent être à la fois impressionnants et immersifs, bien que les yeux exigeants puissent faire la différence entre le même jeu joué sur les deux systèmes.

L'Oculus Quest possède une impressionnante bibliothèque de jeux. De nombreux jeux Oculus Rift et certains jeux Oculus Go ont été portés dans Oculus Quest. Les jeux de tir sont particulièrement immersifs et populaires sur l'Oculus Quest. Son manque de fils signifie que vous pouvez tourner et tirer sur les ennemis dans des jeux comme Robo Recall: Unplugged.

L'Oculus Quest se prête également bien à tout avec une épée ou un sabre grâce à son support pour deux Touch Controller. Beat Saber est un jeu incroyablement amusant qui associe des blocs de découpe au rythme de la musique.

L'Oculus Quest a gagné le support de plusieurs titres Oculus Go et Gear VR. Cela a considérablement élargi la bibliothèque et apporté quelques titres populaires à l'Oculus Quest.

Il y a une bibliothèque croissante de jeux sur l'Oculus Quest, et beaucoup d'entre eux sont disponibles pour environ 20 $.

Source: SKYBOX STUDIOS

L'Oculus Quest dispose de plusieurs applications multimédias qui vous permettent de profiter du contenu sur un écran virtuel gigantesque. Netflix et YouTube ont des applications officielles disponibles pour l'Oculus Quest. Vous pouvez également regarder des médias stockés localement sur votre casque ou y diffuser du contenu en utilisant une application comme SKYBOX VR. Vous pouvez également regarder plusieurs autres types de contenu en chargeant les applications Android sur Oculus Quest. L'Oculus Quest est un appareil Android dans son cœur, il y a donc beaucoup d'applications à choisir.

Puis-je charger des applications et des jeux en parallèle?

Source: Android Central

Alors que l'Oculus Quest propose plusieurs jeux et applications via l'Oculus Store, le chargement latéral ouvre un tout nouveau monde à l'appareil. Vous pouvez charger des applications multimédias comme la version Android de Netflix qui prend en charge la lecture multimédia hors ligne, ou charger des chansons personnalisées sur le jeu populaire Beat Saber. Le chargement latéral peut également être utilisé pour activer SteamVR dans Virtual Desktop.

Le chargement latéral a initialement demandé beaucoup d'efforts, mais les développeurs de SideQuest l'ont rendu transparent. SideQuest est un programme que vous installez sur votre PC qui vous permet de glisser-déposer des APK sur votre Oculus Quest. C'est également un outil incroyable pour charger des chansons et du contenu personnalisés sur Beat Saber.

Puis-je connecter l'Oculus Quest à d'autres appareils?

Source: Android Central

L'Oculus Quest est un excellent appareil en soi, mais il peut également se connecter à plusieurs types d'appareils pour offrir des expériences différentes. Si vous souhaitez montrer à vos amis et à votre famille ce qui se passe à l'intérieur de votre casque, vous pouvez caster votre Oculus Quest sur un Chromecast. C'est excellent pour les fêtes parce que les gens peuvent regarder votre gameplay au lieu de vous regarder flairer vos bras.

Vous pouvez également diffuser des jeux et des applications PC sur Oculus Quest via Virtual Desktop. Cette application vous permet d'utiliser votre PC dans un environnement virtuel pour profiter d'une grande variété de contenus. Vous pouvez également télécharger la possibilité de diffuser des jeux SteamVR sur votre Oculus Quest.

L'Oculus Quest peut également être connecté à un ordinateur pour télécharger des fichiers vidéo à partir d'un gameplay enregistré. C'est simple et implique simplement de brancher votre casque à votre ordinateur avec un câble USB-C.

La fonctionnalité est en version bêta, mais Oculus Link vous permet de jouer à des jeux PCVR sur votre Oculus Quest. Nous avons mis la main à la pâte avec Oculus Link sur Oculus Connect 6.

Comment continuer à faire fonctionner Oculus Quest?

Source: Android Central

L'Oculus Quest ne nécessite pas beaucoup d'entretien, mais il y a des choses essentielles à retenir pour le faire fonctionner correctement. La chose la plus importante à savoir est que la lumière du soleil peut endommager l'écran à l'intérieur du casque en quelques secondes. Il est tentant de sortir l'Oculus Quest à l'extérieur pour profiter d'une aire de jeu plus grande, mais les lentilles de l'Oculus Quest sont des loupes. Si la lumière du soleil frappe les lentilles, cela peut endommager l'écran. Lors du stockage et du transport de l'Oculus Quest, vous devez toujours utiliser un étui et / ou un cache d'objectif. De plus, vous ne devez pas utiliser l'Oculus Quest en plein soleil ou le laisser dans un endroit où le soleil pourrait toucher les lentilles.

L'Oculus Quest dispose de deux contrôleurs tactiles qui vous permettent d'interagir avec des jeux et des applications. Ces contrôleurs ne sont pas aussi robustes que les contrôleurs tactiles livrés avec l'Oculus Rift d'origine. Alors que j'ai heurté un compteur par accident et que je n'ai vu aucun dommage, de nombreux utilisateurs ont craqué l'anneau de suivi de leurs contrôleurs tactiles en les laissant tomber. Vous devez toujours utiliser les dragonnes pour les contrôleurs tactiles et dégager votre zone de jeu. Le système Oculus Guardian n'est pas parfait, et il ne suit pas non plus le plafond ou toute personne qui entre dans votre zone de jeu, il est donc important d'être prudent. Si vous cassez un contrôleur tactile, vous pouvez commander des remplacements individuels.

Dois-je m'inquiéter de ma vie privée?

Source: Android Central

Certains utilisateurs auront des problèmes de confidentialité avec Oculus Quest car Oculus appartient à Facebook. Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer votre compte Facebook d'Oculus Quest et également modifier plusieurs autres paramètres de confidentialité, y compris qui peut voir votre vrai nom, ce que vos amis peuvent voir et quelle activité est partagée.

