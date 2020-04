Office 365 devient Microsoft 365

La suite d’applications Office 365 reçoit un nouveau nom. Il devient Microsoft 365 le 21 avril.

Lancement de Microsoft 365 le 21 avril

L’annonce de cette nouvelle offre a mis l’accent sur l’utilisation de l’IA pour aider les utilisateurs. Microsoft a commencé à déployer des aperçus de nouvelles fonctionnalités pour les abonnés Office 365 existants. Il continuera de le faire dans les mois à venir.

Les nouvelles fonctionnalités déployées incluent l’application Microsoft Family Safety et des fonctionnalités supplémentaires dans Microsoft Teams. De plus, le navigateur Edge a de nouvelles fonctionnalités. Il s’agit notamment de Password Monitor et Collections, qui vise à aider les utilisateurs à simplifier leurs recherches.

D’autres parties de la suite «Office» traditionnelle ont également été mises à niveau. Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur les appareils macOS et iOS. Dans un article de blog annonçant le changement, la société a déclaré:

Microsoft 365 s’appuie sur les fondations d’Office en intégrant une nouvelle intelligence artificielle (IA), un contenu et des modèles riches et des expériences basées sur le cloud pour vous permettre de devenir un meilleur écrivain, présentateur, concepteur, gestionnaire de vos finances et approfondir votre connexion avec le les gens dans votre vie

Les packages d’abonnement obtiennent de nouveaux noms

Le package Office 365 Business Essentials coûte 5 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement). Office 365 Business Premium coûte 12,50 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement). Le 21 avril, ils deviendront respectivement Microsoft 365 Business Basics et Business Standard. Microsoft 365 Business aura «Premium» ajouté à son titre le même jour. Il en coûte 20 $ par utilisateur, par mois, facturé annuellement.