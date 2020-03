Office 365 est désormais Microsoft 365, de nouvelles fonctionnalités Outlook et une application de temps d’écran arrivent sur Android

Microsoft a introduit Office 365 en 2011 en tant que nouveau modèle d’abonnement pour la populaire suite d’applications bureautiques de la société, mais sa portée s’est progressivement étendue depuis lors. Aujourd’hui, il a été annoncé qu’Office 365 est renommé Microsoft 365, et il existe de nouvelles fonctionnalités pour les consommateurs et les grandes organisations.

La plupart des nouvelles fonctionnalités annoncées pour Microsoft 365 concernent le bureau: un nouveau service d’édition intégré à Word et Outlook.com, un mode présentateur mis à jour dans PowerPoint, etc. Il y avait cependant quelques sujets d’intérêt pour Android. La fonctionnalité Play My Emails qui est arrivée dans l’application iOS Outlook l’année dernière arrivera bientôt sur Android, avec l’ajout d’une recherche améliorée:

Play My Emails peut vous aider à rattraper votre retard et à agir sur les nouveautés de votre boîte de réception, que vous soyez à mi-trajet ou que vous vous prépariez le matin, afin que vous puissiez être pleinement présent lorsque vous êtes à la maison. Pour activer davantage les activités mains libres, vous pouvez désormais utiliser Microsoft Search qui reconnaît le langage naturel sur iOS et Android. Trouvez simplement vos résultats plus rapidement et plus facilement en utilisant la langue que vous utilisez tous les jours pour filtrer et affiner votre recherche. Il vous suffit de la prononcer ou de la saisir. La nouvelle fonctionnalité de recherche et la disponibilité de Play My Emails sur Android commenceront à être déployées dans les prochains mois.

Pour les familles abonnées à Microsoft 365, une nouvelle application appelée «Microsoft Family Safety» entrera en aperçu limité «dans les prochains mois».

L’application gère le temps d’écran sur les PC Windows, Android et Xbox, et facilite également la vérification de l’emplacement des membres de la famille. Microsoft a spécifiquement mentionné que «nous ne partageons pas vos informations avec des tiers».

Enfin, Microsoft a également révélé que sa plate-forme de messagerie Teams sera disponible pour les plans de famille Microsoft 365. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre couverture séparée.