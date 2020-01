Offre: 20% de réduction sur le portable Thomson NEOX 13

UNE portable léger et portable pour vos besoins quotidiens ne doit pas être interrompu. Des points bonus lorsqu’il est en aluminium et ressemble à un MacBook Air. Vous pouvez alliez performance, valeur et style avec le portable Thomson NEOX 13, et cette semaine, il est proposé pour seulement 200 $.

Malgré le prix bas, le NEOX 13 fonctionne Windows 10 et vous permet de travailler toute la journée avec 10 heures d’autonomie. Le processeur Intel Celeron et 4 Go de RAM est plus que suffisant pour regarder des films, travailler sur des documents et parcourir facilement des photos.

Le NEOX 13 a un Écran de 13,3 pouces et un corps en aluminium résistant pour supporter l’usure de la vie quotidienne. L’ordinateur portable ne fait qu’un demi-pouce d’épaisseur au point le plus large, mais vous pouvez étendre le SSD jusqu’à 512 Go pour stocker tous vos fichiers.

Thomson NEOX 13 en bref:

Accédez à vos applications et fichiers préférés à portée de main avec le système d’exploitation Windows 10.Soyez plus productif à la maison ou au travail avec le processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM et une autonomie de 10 heures.Connectez-vous en ligne et transférez vos fichiers où que vous soyez grâce à la connectivité Wi-Fi et Bluetooth.Affichez des photos, des textes et des films sur un écran HD de 13,3 pouces.Recherchez des documents, recherchez sur le Web, gérez votre calendrier et bien plus avec Microsoft Cortana.

Le Thomson NEOX 13 possède un valeur au détail de 250 $, mais vous pouvez le récupérer pour seulement 200 $ dès maintenant sur Tech Deals.

Ces offres technologiques n’offrent que les derniers jours, alors consultez l’ordinateur portable au widget ci-dessous.

199, 99 $

Ordinateur portable Thomson NEOX 13

Économisez 50,00 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.