Offre Apple Watch pas chère: marquez une série 5 pour un nouveau prix sans précédent

La dernière smartwatch d’Apple est disponible depuis la fin de 2019 et nous avons déjà vu de solides économies, en particulier pendant la saison des achats des Fêtes. Cependant, des remises importantes sont retournées à une multitude de modèles Apple Watch Series 5 chez Best Buy aujourd’hui avec 50 $ à peu près toutes les configurations là-bas.

Les rabais que nous voyons aujourd’hui sont de nouveaux bas pour certains des modèles d’entrée de gamme et juste timides de leurs meilleurs prix dans d’autres cas. Certaines offres sont également appariées sur Amazon. Il vaut la peine de sauter dessus si vous avez manqué les ventes à la fin de l’année dernière.

Il est temps d’économiser

Apple Watch Series 5

Un certain nombre d’appareils Apple Watch Series 5 sont réduits de 50 $ chez Best Buy jusqu’à épuisement des stocks. Ce sont certains des meilleurs prix que nous ayons vus à ce jour. De plus, vous pouvez marquer un ensemble de Powerbeats Pro avec votre Apple Watch et économiser 50 $ supplémentaires.

À partir de 349 $

Les options les plus abordables sont les modèles en aluminium de 40 mm, chacun descendant à 349 $. C’est le plus bas du modèle d’entrée de gamme à 50 $ de rabais. Cette même remise est également disponible sur les modèles en aluminium de 44 mm, ce qui réduit leur prix à 379 $.

Contrairement à de nombreuses ventes d’Apple Watch que nous avons vues dans le passé, les modèles Nike + populaires sont même inclus ici avec 50 $ de réduction sur leurs prix réguliers. Si vous prévoyez d’utiliser votre Apple Watch pour le suivi de la condition physique, ceux-ci ont des fonctionnalités exclusives Nike exclusives et sont livrés avec un bracelet sportif. Les appareils Apple Watch de niveau supérieur sont également réduits de 50 $, tels que les modèles cellulaires et les versions en acier inoxydable, alors assurez-vous de cliquer sur les options pour trouver votre style préféré.

La meilleure partie de cet accord est potentiellement l’offre groupée avec le Powerbeats Pro. Best Buy offre 50 $ de réduction sur les vrais écouteurs sans fil lorsqu’ils sont achetés en même temps qu’une Apple Watch Series 5. Étant donné que ces écouteurs sont déjà 50 $ de rabais, vous économisez en réalité 100 $ sur leur prix de détail avec cette offre. Avec tout l’argent que vous économisez, vous pouvez également acheter un tas de ces excellents accessoires Apple Watch.

La plus grande mise à niveau de l’Apple Watch Series 5 est son nouvel écran permanent. Il vous permet de vérifier l’heure sans grand mouvement de bras, contrairement aux modèles précédents. Il existe d’autres mises à niveau comme une boussole intégrée, un stockage amélioré de 32 Go, un processeur S5 amélioré, ainsi que toutes les astuces de santé et de remise en forme du modèle de la génération précédente. Si vous ne savez pas s’il faut passer de la série 4 à la série 5, consultez notre guide pratique.

