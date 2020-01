Offre exclusive: Galaxy S9 Plus débloqué (reconditionné) à seulement 289,99 $

Le Samsung Galaxy S11 – ou S20, selon les rumeurs – est peut-être au coin de la rue, mais le Galaxy S9 Plus est toujours un appareil fantastique. C’est votre chance d’obtenir un modèle remis à neuf pour seulement 289,99 $ de Dailysteals, en utilisant notre code promo exclusif.

À son lancement, le Samsung Galaxy S9 Plus était l’un des plus beaux smartphones riches en fonctionnalités jamais fait. Ce n’est plus de pointe, mais ce n’est plus 850 $ non plus. UNE superbe affichage, une design lisse, et même le maintien de la prise casque 3,5 mm ne sont que quelques-unes des choses que nous avons adorées dans cet appareil.

Ces téléphones sont entièrement déverrouillé vers les réseaux GSM et CDMA, ils sont donc prêts à rouler. Dailysteals propose un nombre limité de combinés dans les quatre variantes de couleur.

Spécifications rapides du Galaxy S9 Plus:

Afficher: Super AMOLED de 6,2 poucesProcesseur: Octa-core Qualcomm Snapdragon 845Mémoire: 6 Go de RAM, 64 Go de stockage (extensible microSD)Appareils photo: Dual 12 MP arrière, 8MP avantBatterie: 3500mAh, charge rapideIndice IP: IP68 résistant à la poussière et à l’eauDimensions et poids: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm, 189 g

Ces combinés sont remis à neuf, ce qui signifie qu’ils sont testés pour fonctionner comme neufs, mais peuvent présenter des imperfections cosmétiques. UNE Garantie de 30 jours vous offre la tranquillité d’esprit.

Chez Dailysteals, vous verrez le téléphone proposé pour 299,99 $. Si vous le collez dans votre panier et passez à la caisse, vous pouvez utiliser le code promo AAS9PLUS pour économiser encore 10 $. Votre total ne sera que de 289,99 $.

Le stock est limité, alors ne manquez pas votre chance. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour vérifier l’accord.

289, 99 $

Samsung Galaxy S9 Plus Utilisez le code de l’offre: AAS9PLUS

Économisez 710,00 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.