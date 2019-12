Offre Samsung Galaxy S10 Plus: moins cher qu'un S10e

Amazon

Vous descendez probablement en ce moment de la folie des vacances. Vous avez peut-être eu de la chance et reçu des cartes-cadeaux Amazon et elles brûlent un trou dans votre poche. Eh bien, cette offre Samsung Galaxy S10 Plus est quelque chose que vous devriez certainement regarder!

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir le Galaxy S10 Plus pour seulement 700 $ sur Amazon. Pour mémoire, c'est 300 $ de rabais sur le prix courant de 1 000 $ ou 30% de rabais. Cela réduit également suffisamment le prix de l'appareil pour le rendre moins cher que le prix de liste du Samsung Galaxy S10e, le modèle «économique» de la famille S10.

En relation: Meilleurs téléphones Android avec mémoire extensible

La durée de cette offre Samsung Galaxy S10 Plus n'est pas claire, nous vous recommandons donc de la conclure le plus rapidement possible!

Vous n'êtes pas intéressé par le Galaxy S10 Plus? Ne vous inquiétez pas, car le Galaxy S10 et le Galaxy S10e sont également en promotion aujourd'hui. Cependant, les remises ne sont pas aussi importantes que pour le Galaxy S10 Plus. Découvrez chacune des offres ci-dessous!

Samsung Galaxy S10 Plus Un produit phare premium avec une batterie plus grande

Le Galaxy S10 Plus diffère du Galaxy S10 en offrant une batterie plus grande et un écran plus grand. Il fournit également un capteur de profondeur secondaire pour les selfies. Sinon, vous pouvez vous attendre aux mêmes fonctionnalités supplémentaires, telles que la charge sans fil et l'indice IP68.

Samsung Galaxy S10 Un vaisseau amiral premium avec toutes les cloches et les sifflets

Le Galaxy S10 de Samsung est l'un des produits phares les plus impressionnants que vous puissiez obtenir sur papier. Entre alimentation haut de gamme, chargement sans fil, résistance à l'eau et un port de 3,5 mm, il a une fonctionnalité pour tout le monde.

Samsung Galaxy S10e

Le Samsung Galaxy S10e est de taille miniature, mais pas de fonctionnalités. Le processeur Snapdragon 855 reste capable, le double système de caméra arrière produit des photos solides et la taille globale permet une utilisation à une main.