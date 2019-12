Offre spéciale: obtenez un Galaxy S10 avec une carte-cadeau de 50 $ pour seulement 599 $ sur Amazon

Il est assez tard pour acheter des cadeaux de Noël, mais si vous cherchez toujours quelque chose de spécial, Amazon a tout simplement la bonne chose.

L'offre Amazon du jour d'aujourd'hui vous offre un Galaxy S10 avec une carte-cadeau gratuite de 50 $ pour seulement 599,99 $. Obtenir l'un des meilleurs smartphones de 2019 pour 599,99 $ est déjà une bonne affaire – le Galaxy S10 peut généralement être acheté pour 700 $, voire 900 $ si votre timing est mauvais.

Grâce à la carte-cadeau de 50 $, le prix descend effectivement à un incroyable 549,99 $ – et vous pouvez utiliser la carte-cadeau pour des bas de Noël de dernière minute ou tout simplement un bon étui ou un protecteur d'écran pour votre nouveau Galaxy S10.

C'est une affaire quotidienne, mais nous n'attendrions pas la dernière minute pour l'obtenir.

Carte-cadeau Samsung Galaxy S10 + de 50 $ Un vaisseau amiral premium avec toutes les cloches et les sifflets Le Galaxy S10 de Samsung est l'un des produits phares les plus impressionnants que vous puissiez obtenir sur papier. Entre alimentation haut de gamme, chargement sans fil, résistance à l'eau et un port de 3,5 mm, il a une fonctionnalité pour tout le monde.

Si vous voulez quelque chose de plus grand, le Galaxy S10 Plus est également disponible pour 699 $ avec une carte-cadeau de 50 $. Le prix effectif de 650 $ est le plus bas que le Galaxy 10 Plus n'ait jamais connu sur Amazon. Si vous décidez de l'acheter, protégez votre investissement avec des coques Galaxy S10 Plus et des protecteurs d'écran.

Carte-cadeau Samsung Galaxy S10 Plus + de 50 $ Un produit phare premium avec une grosse batterie Le Galaxy S10 Plus diffère du Galaxy S10 en offrant une batterie plus grande et un écran plus grand. Il fournit également un capteur de profondeur secondaire pour les selfies. Sinon, vous pouvez vous attendre aux mêmes fonctionnalités supplémentaires, telles que la charge sans fil et l'indice IP68.

Bon shopping!