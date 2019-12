Offre spéciale: vous ne pouvez pas vous tromper avec un Pixel 3a XL pour 360 $ sur Amazon

Même à son prix d'origine, le Pixel 3a XL était l'une des meilleures offres de 2019. À 360 $, c'est une évidence.

Le Pixel 3a XL vous offre le meilleur appareil photo que vous trouverez dans cette fourchette de prix – et même sur des appareils plus chers. Il offre également des performances fluides et une expérience utilisateur bien optimisée, ainsi que la promesse de mises à jour Android rapides.

Normalement, vous pouvez acheter un Pixel 3a XL à 460 $. De récentes transactions de courte durée ont fait baisser ce prix à 380 $. Mais maintenant, vous pouvez l'obtenir pour seulement 359 $, le plus bas jamais enregistré sur Amazon.

Google Pixel 3a XL Valeur incroyable Le Pixel 3a XL est conçu pour les gens ordinaires qui veulent un téléphone capable de capturer de bons souvenirs, d'offrir une autonomie solide et de les durer quelques bonnes années. Le Pixel 3a XL tient sa promesse et mérite certainement une recommandation.

Si vous êtes intéressé par le Pixel 3a XL, vous voudrez probablement également consulter les meilleurs étuis et protecteurs d'écran pour l'appareil. Bon shopping!