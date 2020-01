Offres: 40 mm Apple Watch série cellulaire remise à 390 $ sur Amazon (108 $ de réduction, prix le plus bas)

Amazon propose aujourd’hui le prix le plus bas que nous ayons vu sur le Apple Watch cellulaire 40 mm série 5, au prix de 390,87 $, en baisse par rapport à 499,00 $ (108 $ de rabais). C’est le modèle avec un boîtier en aluminium doré et un bracelet sport rose.

Cette vente Amazon la plus basse jamais enregistrée est également accompagnée de la remise typique de 15 $ sur l’Apple Watch Series 5, que nous avons vue aller et venir depuis le lancement de l’appareil l’automne dernier. Vous pouvez obtenir les modèles GPS 40 mm pour 384 $ et les modèles GPS 44 mm pour 414,00 $, tous deux environ 15 $ en dessous de leurs prix d’origine.

Pendant ce temps, les modèles GPS et cellulaires en acier inoxydable de 40 mm coûtent 684,00 $ et les modèles de 44 mm, 734,00 $. Ces rabais de base de 15 $ ne sont pas tout à fait les plus bas que nous ayons vus les modèles Apple Watch Series 5, mais ils sont toujours des réductions solides sur la nouvelle Apple Watch.

