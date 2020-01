Offres: accessoirisez votre nouvel iPhone 11 avec des ventes sur les étuis officiels d’Apple (à partir de 23,99 $)

Si vous avez récemment acheté un nouvel iPhone pendant les vacances, vous cherchez peut-être toujours un étui de protection pour votre nouveau smartphone. Heureusement, Amazon a cette semaine une série de rabais solides sur la gamme de coques d’origine Apple pour l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Cela inclut des étuis en silicone, des étuis en cuir et l’accessoire Smart Battery Case d’Apple, qui voit une très légère réduction pour la version Pink Sand du modèle iPhone 11 Pro Max. Les anciens étuis de batterie intelligents offrent des remises plus importantes, et nous avons également répertorié ci-dessous ceux pour l’iPhone XS et l’iPhone XR.

La meilleure vente se trouve sur les étuis en silicone pour l’iPhone 11 Pro Max, en blanc et en noir. Ces couleurs ne coûtent que 23,99 $, contre 39,00 $, ce qui correspond au prix bas d’Amazon précédent vu sur chaque accessoire. Vous pouvez parcourir la vente complète ci-dessous:

iPhone 11

Silicone (39,00 $)

iPhone 11 Pro

Cuir (49,00 $)

Silicone (39,00 $)

iPhone 11 Pro Max

Cuir (49,00 $)

Silicone (39,00 $)

Boîtier de batterie intelligent (129,00 $)

Housses Smart Battery pour iPhone XS et iPhone XR (129,00 $)

Assurez-vous de consulter notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple. .