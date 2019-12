Offres: Achetez des rabais pour les fêtes sur l'iPad 10,2 pouces d'Apple, l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Air (y compris les prix les plus bas)

Best Buy et Amazon offrent de grandes remises sur la gamme d'iPad d'Apple, offrant aux acheteurs de vacances de dernière minute la possibilité d'économiser sur un iPad avant Noël. Les modèles réduits incluent l'iPad 10,2 pouces, l'iPad Air et l'iPad Pro 11 pouces.

Certaines de ces ventes incluent les prix les plus bas de tous les temps, y compris l'iPad Wi-Fi de 128 Go (429,00 $, 100 $ de rabais), le Wi-Fi iPad Air de 256 Go (649,00 $, 100 $ de rabais) et l'iPad Pro Wi-Fi 11 pouces de 64 Go ( 649,99 $, 100 $ de rabais). Il y a beaucoup plus de ventes à parcourir cette semaine, alors vérifiez-les toutes dans les listes ci-dessous.

Chaque configuration ci-dessous représente une vente chez Best Buy, et lorsque cela est approprié, nous avons également fourni des ventes correspondantes sur Amazon. Amazon et Best Buy proposent tous deux une forme d'expédition accélérée, que ce soit une livraison gratuite de deux jours ou le lendemain, mais des retards peuvent survenir et le stock est faible pour certains modèles, alors assurez-vous de faire vos achats bientôt.

IPad 10,2 pouces 2019

Wi-Fi 32 Go – 249,99 $, en baisse par rapport à 329,00 $ (80 $ de rabais)

Wi-Fi 128 Go – 329,99 $, en baisse par rapport à 429,00 $ (100 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré)

Cellulaire 32 Go – 379,99 $, en baisse par rapport à 459,00 $ (80 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré)

Cellular 128 Go – 459,99 $, en baisse par rapport à 559,00 $ (100 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré)

IPad Air 2019

IPad Pro 11 pouces 2018

Wifi

Cellulaire

