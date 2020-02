Offres: Achetez les prix les plus bas de tous les temps sur iPad Air, iPad Pro, iPad mini 5 et Smart Keyboard Folio

Il y a aujourd’hui quelques ventes autour de l’iPad et des accessoires associés. Cela comprend des réductions sur l’iPad Air, l’iPad Pro, l’iPad Pro Smart Keyboard Folio, l’iPad mini 5, etc.

Note: MacRumors est un partenaire affilié avec ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Pour commencer, vous pouvez obtenir l’iPad Air Wi-Fi de 64 Go pour 399,99 $, en baisse de 499,00 $ sur Amazon. Cette réduction de 99 $ est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour cette version de l’iPad Air, et il est disponible en or et en argent.

Deuxièmement, MacMall bénéficie d’une solide réduction sur l’iPad Pro 11 pouces cellulaire de 64 Go, disponible pour 749,00 $, en baisse de 949,00 $. C’est une remise de 200 $ sur le prix d’origine d’Apple pour la tablette, et c’est toujours le prix le plus bas que nous ayons suivi pour ce modèle.

Si vous magasinez pour l’iPad mini 5, Amazon a le modèle cellulaire de 256 Go pour 639,00 $, en baisse de 679,00 $. Bien que ce soit seulement 40 $ de réduction sur le prix d’origine, c’est le plus bas que nous ayons vu ce modèle baisser.

Amazon propose également une vente d’accessoires notable pour les utilisateurs d’iPad Pro, avec une remise sur le folio clavier intelligent iPad Pro 12,9 pouces. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir l’accessoire pour 169,99 $, en baisse de 199,00 $ (29 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré). Ce clavier est spécialement conçu pour les tablettes iPad Pro 12,9 pouces et vous permet un accès complet à un clavier QWERTY, ainsi qu’une protection d’écran lorsqu’il est plié.

N’oubliez pas de consulter notre offre complète pour découvrir encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple.

