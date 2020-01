Offres: AirPods Pro retour à bas prix de 234,99 $ sur Amazon [Update: Out of Stock]

Amazon a réapprovisionné son approvisionnement en AirPods Pro d’Apple au prix de 234,99 $, contre 249,00 $. Cette Rabais de 14 $ correspond au prix le plus bas de tous les temps que nous avons déjà vu sur les AirPods Pro d’Amazon.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Au moment de la rédaction, les AirPods Pro seront en stock le 1er février et arriveront entre le 6 février et le 11 février. Rendez-vous bientôt sur Amazon si vous êtes intéressé, et assurez-vous de consulter notre guide dédié Best Deal on AirPods pour tous les meilleures remises sur toute la gamme d’écouteurs sans fil d’Apple.

Dirigez-vous vers notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de réductions sur les produits Apple et les accessoires associés.

Mise à jour à 8h10 PST: Les AirPods Pro sont désormais temporairement en rupture de stock sur Amazon.

.