Offres: Amazon et B&H Photo Discount 13 pouces, 15 pouces et 16 pouces MacBook Pros (jusqu’à 600 $ de rabais) [Updated]

Amazon et B&H Photo ont aujourd’hui un ensemble notable de remises sur la gamme Apple MacBook Pro 2019, y compris des économies sur les MacBook Pro 13 pouces, 15 pouces et 16 pouces. Ceux-ci incluent les prix les plus bas de tous les modèles, avec un nouveau prix bas vu sur le MacBook Pro 15 pouces avec un SSD de 512 Go, au prix de 2 199,00 $ chez B&H Photo (600 $ de rabais).

Nous suivons également de bonnes affaires sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 16 pouces, les deux configurations de base revenant à leurs prix les plus bas d’Amazon cette semaine. Vous pouvez obtenir le modèle 512 Go pour 2 099,00 $ (300 $ de rabais) et le modèle 1 To pour 2 499,00 $ (300 $ de rabais).

Vente de MacBook Pro 2019

13 pouces, 2,4 GHz, 8 Go de RAM, 512 Go SSD – 1799,00 $, contre 1 999,00 $ (200 $ de rabais) 16 pouces, 2,6 GHz 6 cœurs, 16 Go de RAM, 512 Go SSD – 2099,00 $, en baisse par rapport à 2399,00 $ (300 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré)16 pouces, 2,3 GHz 8 cœurs, 16 Go de RAM, SSD de 1 To – 2499,00 $, en baisse par rapport à 2799,00 $ (300 $ de réduction, le plus bas jamais) Assurez-vous de visiter notre offre complète pour acheter encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple.

Mise à jour 10h43 PST: Le MacBook Pro 16 Go de 512 Go a un nouveau prix le plus bas sur Amazon (vu en gras ci-dessus), disponible pour 2099,00 $, contre 2399,00 $.

