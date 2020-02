Offres: Amazon et B&H Photo Discount 2 To iMac 27 pouces à 2099 $ cette semaine (200 $ de rabais)

Vous pouvez économiser sur l’iMac 27 pouces de 2 To cette semaine, avec Amazon en réduisant l’ordinateur à 2 099,00 $, en baisse de 2299,00 $ (200 $ de rabais). Il s’agit de la dernière actualisation 2019 de l’iMac 5K, avec un processeur i5 à 6 cœurs à 3,7 GHz et 8 Go de RAM.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Bien qu’il ne s’agisse pas du prix le plus bas jamais enregistré sur l’iMac 2 To de 27 pouces, c’est actuellement le meilleur prix sur ce modèle que vous trouverez parmi les principaux revendeurs Apple en ligne. Vous pouvez également acheter l’iMac pour 2099,00 $ sur B&H Photo grâce au détaillant correspondant à la vente d’Amazon.

Apple a mis à jour l’iMac avec des processeurs Intel de 8e et 9e génération, une mémoire plus rapide et de meilleurs graphismes en mars 2019. Cela signifie que les iMac actualisés ont des améliorations de performances majeures par rapport aux modèles de génération précédente à partir de 2017, bien qu’ils conservent la même conception que ceux modèles aussi.

