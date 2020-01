Offres: Amazon réduit la gamme de boîtiers de batterie intelligents pour iPhone 11 à 103,99 $ (26 $ de réduction), ainsi que les ventes remarquables d’AirPods

En plus de la dernière baisse de prix sur les AirPods plus tôt ce matin, Amazon a de solides remises sur toute la gamme des AirPods, ainsi que de nouvelles ventes sur les accessoires Smart Battery Case d’Apple. Pour ces derniers accessoires, Best Buy propose également une remise sur quelques-uns des étuis, et vous trouverez toutes ces ventes organisées ci-dessous.

Boîtiers de batterie intelligents

Pour le boîtier de la batterie intelligente, Amazon propose le coloris noir pour l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max au prix de 103,99 $, en baisse de 129,99 $ (26 $ de rabais). Il s’agit d’une remise que vous ne verrez qu’une fois que vous aurez atteint l’écran de paiement, mais elle est appliquée automatiquement et uniquement pour l’option Noir. Alors que d’autres couleurs comme le sable blanc et rose voient des remises de 10 $ à 13 $, aucune n’est aussi solide que les 26 $ de réduction à la caisse pour le noir.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Si vous préférez magasiner chez Best Buy, vous pouvez également obtenir l’étui Smart Battery Case en noir pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sur 103,99 $, en baisse de 129,99 $. Vous devrez être membre de My Best Buy, qui est libre d’adhérer et vous offre une livraison gratuite, un accès anticipé aux ventes et des points de récompense à chaque fois que vous magasinez.

AirPods

En commençant par les AirPods avec étui de chargement sans fil, vous pouvez obtenir ce modèle pour 159,99 $, en baisse de 199,00 $ (39 $ de rabais). Bien qu’il ne soit pas tout à fait le prix le plus bas de tous les temps, il s’agit actuellement de la meilleure vente parmi les principaux revendeurs Apple en ligne.

Cependant, les AirPods avec boîtier de charge voient le prix le plus bas de 129,00 $, en baisse de 159,00 $ (30 $ de rabais). Les deux versions des AirPod 2019 sont actuellement en stock sur Amazon et disponibles pour expédition aujourd’hui, avec des estimations d’expédition plaçant les dates d’arrivée entre le 27 janvier et le 29 janvier.

Enfin, le boîtier de charge sans fil autonome pour AirPods est 62,99 $ sur Amazon aujourd’hui aussi. Avec cet accessoire, vous pouvez placer les écouteurs AirPods 1 ou AirPods 2 dans l’étui et gagner la possibilité de les charger sans fil sur un tapis de charge Qi compatible.

N’oubliez pas de consulter notre offre complète pour découvrir encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple.

.