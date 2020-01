Offres: Amazon réduit le MacBook Pro 512 Go de 16 pouces à un nouveau prix bas de 2149 $ (250 $ de rabais)

Amazon a introduit une nouvelle remise sur le MacBook Pro 16 pouces, réduisant les deux configurations de base de l’ordinateur portable à des prix bas notables. Plus précisément, ces nouvelles réductions sont les prix les plus bas que nous ayons jamais enregistrés pour le MacBook Pro 16 pouces parmi les principaux revendeurs Apple en ligne.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Vous pouvez obtenir le MacBook Pro 16 Go de 512 Go pour 2149,00 $ (250 $ de rabais) ou le MacBook Pro 16 pouces 1 To pour 2499,00 $ (300 $ de rabais). En raison des remises, certains modèles voient des estimations d’expédition retardée sur Amazon. Au moment de l’écriture, le modèle 512 Go ne sera pas expédié avant le 5 février, mais il semble y avoir plus de stock pour le modèle 1 To en argent.

Vente de MacBook Pro 16 pouces

2,6 GHz 6 cœurs, 16 Go de RAM, 512 Go SSD – 2149,00 $, contre 2399,00 $ (250 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré)2,3 GHz 8 cœurs, 16 Go de RAM, SSD 1 To – 2499,00 $, contre 2799,00 $ (300 $ de rabais, le plus bas jamais enregistré) Assurez-vous de consulter notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de produits et d’accessoires liés à Apple. .